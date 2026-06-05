Brent подорожала до $95,42 за баррель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу после довольно резкого снижения в четверг.

К 8:13 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,41%), до $95,42 за баррель. В четверг Brent подешевела на $2,78 (2,84%), до $95,03 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,06 (0,06%), до $93,1 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,98 (3,1%), до $93,04 за баррель.

Днем ранее давление на нефть оказало сообщение Госдепартамента о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне. Ранее удары Израиля по территории Ливана вызвали возмущение Ирана, который приостановил обмен сообщениями с США.

Однако затем ливанская группировка "Хезболла" заявила, что не согласна с условиями перемирия. "Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация", - заявил в четверг лидер "Хезболлы" Наим Касем. Он потребовал вывода израильских военных с территории Ливана.

Reuters со ссылкой на источники сообщил о приостановке загрузки судов в оманском экспортном терминале Мина-аль-Фахал после взрыва, предположительно вызванного атакой дронов.

"Оптимизм рынка проходит серьезную проверку запутанными новостными заголовками, - отметил аналитик IG Тони Сикамор. - С точки зрения теханализа, пока котировки WTI остаются выше уровня поддержки в районе $80, риски смещены в сторону дальнейшего роста цен".