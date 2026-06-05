Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, оценивая новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,1%.

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2582,6 пункта (+0,1%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции "АЛРОСА" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "ФосАгро" (+0,7%), но просели бумаги "ВК" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июня, составляет 74,2956 руб. (+95,2 копейки).

Подорожали также акции "Газпрома" (+0,6%), "Русала" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Татнефти" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,5%), "Хэдхантера" (-0,5%), ВТБ (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин на состоявшейся поздно вечером в четверг встрече с главами международных СМИ в рамках ПМЭФ выразил уверенность, что скоро Россия и Китай достигнут новых договоренностей в сфере энергетики. Также он заявил, что сотрудничество Индии и США не создает сложностей для отношений Нью-Дели с Москвой.

Кроме того, Путин сообщил, что поставки газа по существующей нитке газопровода "Северный поток 2" в Германию можно начать "хоть завтра" при условии снятия американских санкций и решения правительства ФРГ. Он отметил, что эта нитка газопровода находится под санкциями США.

Комментируя ситуацию на Украине, Путин сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Тем не менее, Москва готова и хочет урегулирования с Киевом на базе компромиссов, о которых была достигнута договоренность в ходе российско-американских переговоров в Анкоридже. По словам Путина, Россия не против ассоциированного членства Украины в Евросоюзе, но против превращения ЕС в военный блок.

Также он заявил, что правящие круги в Киеве не заинтересованы в установлении мира, но РФ при необходимости найдет, с кем подписать соглашение об урегулировании конфликта. Путин подчеркнул, что подписывать соглашения Россия будет "только с теми людьми, которые безусловно являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в четверг, что Кремль получил открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского в адрес Путина. По словам Пескова, если Зеленский хочет встретиться с президентом РФ Путиным, то он может приехать в Москву.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает хорошей идею встречи Путина и Зеленского, отметив, что и Россия, и Украина пойдут на компромиссы для достижения мира. "Они пойдут на компромиссы. Я предложил эти компромиссы. И, знаете, мы имеем к этому большое отношение", - сказал Трамп в четверг на мероприятии в Белом доме.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Известиям", что диалог с Вашингтоном по украинскому вопросу идет по замкнутому кругу, прогресса не наблюдается с момента саммита на Аляске в августе 2025 года.

В пятницу Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ и проведет встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в четверг преобладали покупки, исключением из которых в этот раз стал IT-сектор. Высокие цены акций многих ИИ-компаний привели к фиксации прибыли у локальных и рекордных максимумов. Одним из тревожных факторов для развитых экономик также является возможное ужесточение монетарных условий для сдерживания инфляции.

Рынок акций РФ остается слабым и, вопреки ожиданиям, пока не получает значимых "бычьих" сигналов с ПМЭФ, где российский президент в пятницу планирует выступить с большой речью, отметила аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций продолжает сползать вниз на фоне слабой макростатистики и падения нефти. Во многом коррекция объясняется отсутствием прогресса по урегулированию ситуации на Украине, отсутствием каких-либо прорывных новостей с ПМЭФ и дефицитом драйверов роста.

Дополнительное давление создает усиление санкционных рисков. Так, в руководстве США заявили о намерении усилить санкционное давление на РФ, а ЕС сообщил о планах принять в середине июня "мини-пакет" антироссийских санкций и одновременно продолжить работу над полноценным 21-м пакетом, который, как ожидается, будет обнародован позднее этим летом. Вышедшие в середине недели данные Росстата об ускорении недельной инфляции могут стать дополнительным аргументом для ЦБ проявить осторожность на пути дальнейшего смягчения ДКП на июньском заседании. На таком фоне инвесторы предпочитают продолжать избегать риска.

С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекс МосБиржи находится на нейтральном уровне индикатора относительной силы RSI и не изменился относительно начала предыдущей недели, что указывает на ожидание катализаторов для движения в одну из сторон. Ближайшие дни и события во многом определят дальнейшее направление индекса: при закреплении выше 2600 пунктов ожидается ускорение роста к уровню 2645 пунктов, тогда как при пробое текущей поддержки 2572 пункта откроется дорога к дальнейшему нисходящему движению к значению 2500 пунктов, считает Вершинин.

В США накануне выросли индексы акций S&P500 (+0,4%) и Dow Jones (+1,7%, до нового максимума в 51561,93 пункта), но просел Nasdaq (-0,1%).

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. - до 225 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимум с начала февраля. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 212 тыс., а не 215 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения числа новых заявок до 213 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Производительность труда в стране в первом квартале увеличилась на 0,3% в пересчете на годовые темпы, стоимость рабочей силы - на 1,8%, согласно пересмотренным данным Минтруда. Предварительно сообщалось о росте первого показателя на 0,8%, второго - на 2,3%. Эксперты ждали пересмотра соответственно до 0,5% и 2,5%.

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский ASX - на 0,7%, южнокорейский Kospi упал на 4,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-1,1%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вверх после отката накануне на фоне надежд на скорое завершение американо-иранского конфликта.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 мск в пятницу составила $95,41 за баррель (+0,4% и -2,8% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $93,15 за баррель (+0,1% и -3,1% накануне).

Госдепартамент США сообщил, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне и намерены возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности с целью достижения всеобъемлющего соглашения.

Кроме того, Трамп заявил в середине недели, что пока доволен ходом переговоров с Ираном. Рассуждая о шансах на заключение соглашения, глава Белого дома не исключил как позитивный, так и негативный вариант развития событий. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что контакты с США не прерваны, хотя прогресса в переговорах также не достигнуто.