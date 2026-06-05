Резервный банк Индии сохранил ставку на уровне 5,25%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) ожидаемо сохранил размер ключевой процентной ставки (ставка по операциям РЕПО) на уровне 5,25% годовых, сообщил регулятор.

Ставка находится на этом уровне, минимальном с июля 2022 года, с прошлого декабря.

Норма резервирования также сохранена на отметке 3%.

Оба решения совпали с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

RBI ухудшил прогноз роста экономики Индии в 2026-2027 финансовом году, который начался в апреле, до 6,6% с ожидавшихся ранее 6,9%. В первом финквартале ожидается рост на 6,6%, во втором - на 6,3%, в третьем - на 6,5%, в четвертом - на 6,8%.

Новый прогноз для инфляции на текущий финансовый год составляет 5,1% против ранее ожидавшихся 4,6%. В том числе ЦБ ожидает, что в первом финквартале потребительские цены повысятся на 4,2%, во втором - на 5,1%, в третьем и четвертом - на 5,9%.