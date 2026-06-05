Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - На открытии торгов пятницы на "Московской бирже" рубль дешевеет к юаню вслед за снижением котировок нефти.

За первую минуту торгов юань подорожал на 1,1 копейки, до 10,8345 рубля. При этом юань оказался на 11,91 копейки дешевле ниже уровня действующего официального курса.

Внимание участников рынка сосредоточено на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня. 5 июня на пленарном заседании форума выступит президент Владимир Путин. Страной-гостем ПМЭФ в 2026 году является Саудовская Аравия.

Жесткие меры финансовых властей России, направленные на подавление инфляции, дают результат, заявил Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. По его словам, инфляция возвращается к плановому показателю, в годовом выражении сейчас 5,4% - "это уже хороший результат". При этом он отметил, что постоянно слушает дискуссии между Банком России и экономическим блоком правительства о темпах снижения ставки.

"Мероприятия, которые проводят наши экономические и финансовые власти, дают результат, хотя ЦБ сознательно пошел на повышение ключевой ставки серьезным образом, а сейчас уже несколько раз ее сокращал до 14,5%. Многие считают, что и этого мало, нужно еще сокращать, не буду комментировать это. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и ЦБ и так далее. Но результат достигается", - заявил Путин.

"Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Мы не хотим гиперинфляции... Боремся за здоровье российской экономики в целом... Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно", - сказал президент.

Ослабление бюджетного правила в предыдущие годы, когда требовались дополнительные средства для расходов, привело в том числе и к укреплению курса рубля. Сейчас настало время для возвращения к прежнему, более жесткому варианту бюджетного правила, заявил министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2026, комментируя выступления представителей крупного бизнеса, обеспокоенных переукрепленным рублем.

"Теперь про бюджетное правило (...). Да, действительно, мы видим, что курс крепкий, и в том числе это потому, что бюджетное правило ослабили, потому что должны были найти расходы, нам нужны были ресурсы. В стране нужны были ресурсы. Бюджетное правило подослабили, курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке", - сказал он.

"Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была, и курс будет более предсказуем. Поэтому бюджет - всему глава", - отметил министр.

Власти в рамках подготовки проекта федерального бюджета на следующую трехлетку рассматривают дополнительное снижение цены отсечения в бюджетном правиле. Законодательством сейчас предусмотрено снижение цены отсечения темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59. В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов говорил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены.

4 июня Силуанов вновь заявил, что цену отсечения в бюджетном правиле в перспективе необходимо снижать, такое предложение будет вноситься.

Минфин с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд рублей. Таким образом с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 5 июня по 6 июля 2026 года увеличит покупку валюты до 5,28 млрд рублей в день (с 8 мая по 4 июня объем покупок составляет 1,18 млрд рублей в день).

Рубль может показать укрепление к доллару США и юаню на торгах в пятницу, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Объем покупок по бюджетному правилу увеличится с 5 июня до 5,3 млрд рублей против 1,2 млрд рублей в предыдущие сессии.

"На наш взгляд, данных объемов может не хватить для формирования полноценного тренда на ослабление рубля, однако они снижают риски выхода рубля на новые максимумы, а также могут способствовать улучшению баланса на рынке и стабилизации курсов основных мировых валют", - пишет эксперт в обзоре.

При этом в рамках торгов пятницы, если участники рынка не увидят какой-то реакции рынка на рост покупок по бюджетному правилу, скорее всего, будет продолжение волны фиксации прибыли по длинным позициям в основных мировых валютах, что позволит рублю продолжить волну восстановления, полагает Зварич.

"В этом случае юань может уйти в нижнюю половину диапазона 10,5-11 рублей. за юань. Доллар, по нашим оценкам, продолжит в пятницу движение в диапазоне 71-75 рублей/$1 и в ходе сессии может отступить ниже 72 рубля/$1", - указывает аналитик ПСБ.

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются утром в пятницу после довольно резкого падения по итогам предыдущей сессии - на 2,8% и 3,1% по эталонным сортам Brent и WTI соответственно.

К 10:06 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,26%, до $94,78 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,61%, до $92,47 за баррель.

Днем ранее давление на нефть оказало сообщение Госдепартамента о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне. Ранее удары Израиля по территории Ливана вызвали возмущение Ирана, который приостановил обмен сообщениями с США.

Однако затем ливанская группировка "Хезболла" заявила, что не согласна с условиями перемирия, так как требует вывода израильских военных с территории Ливана.