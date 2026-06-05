Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу сохраняет смешанную динамику blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, инвесторы оценивают поступающие новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); внешние фондовые площадки и металлы снижаются, но стабилизировалась нефть (августовский фьючерс на нефть Brent торгуется у $95 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2575,98 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1092,24 пункта (-0,2%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции "Аэрофлота" (-1,5%), "ВК" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1%), но подросли бумаги "Норникеля" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпрома" (+0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 июня, составляет 74,2956 руб. (+95,2 копейки).

"Аэрофлот" не видит рисков для своей деятельности в связи с планами РФ продать 23,76% акций компании, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский журналистам на ПМЭФ-2026. Кроме того, он отметил, что "Аэрофлот" по итогам 2026 года рассчитывает сохранить прошлогодний уровень пассажиропотока, а также остаться в прибыльной зоне.

Подешевели также акции "НЛМК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Хэдхантера" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,4%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,2%), "Полюса" (-0,2%).

Подорожали акции "Северстали" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,2% "префы"), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%).

Президент РФ Владимир Путин на состоявшейся поздно вечером в четверг встрече с главами международных СМИ в рамках ПМЭФ выразил уверенность, что скоро Россия и Китай достигнут новых договоренностей в сфере энергетики. Также он заявил, что сотрудничество Индии и США не создает сложностей для отношений Нью-Дели с Москвой.

Кроме того, Путин сообщил, что поставки газа по существующей нитке газопровода "Северный поток 2" в Германию можно начать "хоть завтра" при условии снятия американских санкций и решения правительства Германии. Он напомнил, что эта нитка газопровода находится под санкциями США.

Комментируя ситуацию на Украине, Путин сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Тем не менее Москва готова и хочет урегулирования с Киевом на базе компромиссов, о которых была достигнута договоренность в ходе российско-американских переговоров в Анкоридже. По словам Путина, Россия не против ассоциированного членства Украины в Евросоюзе, но против превращения ЕС в военный блок.

Также он заявил, что правящие круги в Киеве не заинтересованы в установлении мира, но РФ при необходимости найдет, с кем заключать соглашение об урегулировании конфликта. Путин подчеркнул, что Россия будет фиксировать договоренности "только с теми людьми, которые безусловно являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода".

Вице-премьер РФ Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в пятницу в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что экономика России сейчас находится в периоде управляемого охлаждения, основными рисками являются дефицит рынка труда, изменение структуры расходов бюджета, жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). По его словам, ключевой задачей является повышение производительности труда, без чего не удастся выйти на устойчивые темпы роста экономики.

Новак отметил также, что в последние годы были очень серьезные вливания бюджетных инвестиций в экономику, в технологическое развитие, в социальную сферу. Структура бюджета изменилась, в том числе увеличились расходы на безопасность и оборону. И то, что делает сегодня правительство по консолидации бюджета, по приоритизации расходов, - это важная составляющая для того, чтобы создавать условия для экономического роста и возможности для кредитования экономики, считает Новак.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций РФ пока нейтрально воспринимает поступающие новости с ПМЭФ. По итогам второго дня форума одной из значимых для рынка новостей стало решение Минфина РФ продлить режим обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 2029 года.

В пятницу внимание рынка вновь будет приковано к ПМЭФ и выступлению президента РФ, которое может задать вектор движения на ближайшие недели. Технически индекс МосБиржи пробил важную поддержку 2600 пунктов, которая теперь будет выступать сопротивлением. Ожидается сохранение повышенной волатильности - инвесторы будут искать баланс между оптимистичными новостями с форума и отсутствием устойчивых драйверов для роста рынка, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках в четверг преобладали покупки, исключением из которых в этот раз стал IT-сектор. Высокие цены акций многих ИИ-компаний привели к фиксации прибыли у локальных и рекордных максимумов. Одним из тревожных факторов для развитых экономик также является возможное ужесточение монетарных условий для сдерживания инфляции.

Рынок акций РФ остается слабым и, вопреки ожиданиям, пока не получает значимых "бычьих" сигналов с ПМЭФ, где президент РФ в пятницу планирует выступить с большой речью, отметила аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, рынок акций продолжает сползать вниз на фоне слабой макростатистики и падения нефти. Во многом коррекция объясняется отсутствием прогресса по урегулированию ситуации на Украине, отсутствием каких-либо прорывных новостей с ПМЭФ и дефицитом драйверов роста.

Дополнительное давление создает усиление санкционных рисков. Так, в руководстве США заявили о намерении усилить санкционное давление на РФ, а ЕС сообщил о планах принять в середине июня "мини-пакет" антироссийских санкций и одновременно продолжить работу над полноценным 21-м пакетом, который, как ожидается, будет обнародован позднее этим летом. Вышедшие в середине недели данные Росстата об ускорении недельной инфляции могут стать дополнительным аргументом для ЦБ проявить осторожность на пути дальнейшего смягчения ДКП на июньском заседании. На таком фоне инвесторы предпочитают продолжать избегать риска.

С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекс МосБиржи находится на нейтральном уровне индикатора относительной силы RSI и не изменился относительно начала предыдущей недели, что указывает на ожидания катализаторов для движения в одну из сторон. Ближайшие дни и события во многом определят дальнейшее направление индекса: при закреплении выше 2600 пунктов ожидается ускорение роста к уровню 2645 пунктов, тогда как при пробое текущей поддержки 2572 пункта откроется дорога к дальнейшему нисходящему движению к значению 2500 пунктов, считает Вершинин.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин ожидает, что индекс МосБиржи попытается сформировать боковик.

В мире

По-прежнему на рынке нет поводов для покупок, поэтому инвесторы вполне логично продолжают вкладывать большую часть новых средств в долговые инструменты. Более того, внешний фон немного ухудшился - Конгресс США обсуждает ужесточение санкций в отношении России и увеличение помощи Украине. Нефть Brent торгуется в районе $95 за баррель на информации, что Израиль и Ливан договорились прекратить обстрелы друг друга. Однако маловероятно, что перемирие продержится долго. Открывать "шорты" по нефти очень опасно, поскольку даже неизменность ситуации на Ближнем Востоке будет толкать цены вверх из-за сокращения мировых запасов сырья, считает аналитик.

В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,4%) и Dow Jones (+1,7%, до нового максимума в 51561,93 пункта), но просел Nasdaq (-0,1%).

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. - до 225 тыс. (максимум с начала февраля). Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 212 тыс., а не 215 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения числа новых заявок до 213 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский ASX - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 5,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,03-1,2%) на фоне сохранения неопределенности относительно урегулирования ближневосточного конфликта.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены Brent пытаются стабилизироваться после отката накануне на фоне надежд на скорое завершение американо-иранского конфликта.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $95,07 за баррель (+0,1% и -2,8% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $92,74 за баррель (-0,3% и -3,1% накануне).