Поиск

Алиханов анонсировал выпуск нескольких тысяч автомобилей Senat в Петербурге в 2026 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объем производства автомобилей под брендом Senat в Петербурге в 2026 году может составить несколько тысяч машин, в 2027 году - достигнуть десятков тысяч, сообщил "России 24" глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Мы надеемся, что в этом году сможем выпустить несколько тысяч таких машин. А со следующего года это будут десятки тысяч Senat 900 и других. Линейка пока еще до конца не определена. (...) Есть разные предложения, в том числе по разработке платформы полностью в России", - сказал он.

Производство машин под брендом Senat 900 началось на бывшем заводе Toyota 4 июня. Церемония прошла в рамках ПМЭФ-2026. Предполагается, что автомобили нового бренда будут в числе прочего использоваться для обновления и обслуживания корпоративных парков.

Правительство Петербурга на ПМЭФ-2024 подписало соглашение с Aurus о создании производства автомобилей одноименной марки на бывшем заводе Toyota. Вице-губернатор города Кирилл Поляков говорил журналистам, что ведется работа с партнером из дружественной страны.

Сроки возобновления работ на бывшей площадке Toyota неоднократно переносились. Источники "Ведомостей" связывали это с тем, что российской стороне не удается договориться с китайской Hongqi (люксовое подразделение FAW), которая должна была стать производственным партнером проекта.

Антон Алиханов Toyota Минпромторг Петербург Senat
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Т2 и "Аэрофлот" планируют запуск Wi-Fi на бортах самолетов

 Т2 и "Аэрофлот" планируют запуск Wi-Fi на бортах самолетов

Банк России обещает решения по теме скидок маркетплейсов к осени

 Банк России обещает решения по теме скидок маркетплейсов к осени

Смоленская область примет участие в новом проекте "Интерфакса" по разработке сервиса для привлечения инвесторов

 Смоленская область примет участие в новом проекте "Интерфакса" по разработке сервиса для привлечения инвесторов

Треть молодых россиян уезжают из регионов в столицы

 Треть молодых россиян уезжают из регионов в столицы

В ФССП сообщили о передаче государству контрольного пакета акций "Русагро"

"Северсталь" ждет падения спроса в 2026 году в России на сталь на 7-9%

Крупные НК уже выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам топлива на внутренний рынок

Сбербанк планирует в 2026 году рост прибыли на уровне двузначных цифр

 Сбербанк планирует в 2026 году рост прибыли на уровне двузначных цифр

Оверчук сообщил, что ограничения на ввоз товаров из Армении в РФ ввели в рамках обычной работы

Заботкин заявил, что переохлаждения экономики нет, так как безработица на историческом минимуме

 Заботкин заявил, что переохлаждения экономики нет, так как безработица на историческом минимуме
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9756 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2482 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов