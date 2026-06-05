Алиханов анонсировал выпуск нескольких тысяч автомобилей Senat в Петербурге в 2026 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объем производства автомобилей под брендом Senat в Петербурге в 2026 году может составить несколько тысяч машин, в 2027 году - достигнуть десятков тысяч, сообщил "России 24" глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Мы надеемся, что в этом году сможем выпустить несколько тысяч таких машин. А со следующего года это будут десятки тысяч Senat 900 и других. Линейка пока еще до конца не определена. (...) Есть разные предложения, в том числе по разработке платформы полностью в России", - сказал он.

Производство машин под брендом Senat 900 началось на бывшем заводе Toyota 4 июня. Церемония прошла в рамках ПМЭФ-2026. Предполагается, что автомобили нового бренда будут в числе прочего использоваться для обновления и обслуживания корпоративных парков.

Правительство Петербурга на ПМЭФ-2024 подписало соглашение с Aurus о создании производства автомобилей одноименной марки на бывшем заводе Toyota. Вице-губернатор города Кирилл Поляков говорил журналистам, что ведется работа с партнером из дружественной страны.

Сроки возобновления работ на бывшей площадке Toyota неоднократно переносились. Источники "Ведомостей" связывали это с тем, что российской стороне не удается договориться с китайской Hongqi (люксовое подразделение FAW), которая должна была стать производственным партнером проекта.