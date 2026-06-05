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ЦБ оценил рост денежной массы в РФ в мае в 1,4%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в мае 2026 года, по предварительной оценке, увеличилась на 1,4% до 133,8 трлн рублей, после такого же темпа роста в апреле, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста денежного агрегата M2 на 1 июня увеличился до 13,2% с 12,3% на 1 мая.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки (М2Х*) в мае увеличилась на 1,3% после роста в апреле на 1,2%. Годовой темп ее прироста на 1 июня увеличился до 13,2% с 12,5% на 1 мая.

Месячный темп прироста наличных денег в обращении М0 в мае снизился до 2,0% с 3,3% в апреле (он, как и в феврале-апреле, опережал темп прироста срочных рублевых депозитов домашних хозяйств). Годовой темп роста наличных на 1 июня вырос до 17,5% (максимум с 1 октября 2023 года) после 14,9% на 1 мая.

Депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста денежного агрегата широкой денежной массы М2Х (в мае 5,4 процентного пункта (п.п.) из 13,2%).

По сравнению с апрелем в мае снизился вклад и переводных, и срочных рублевых депозитов домашних хозяйств (соответственно 2,5 п.п. после 2,7 п.п. в апреле и 2,9 п.п. после 3,3 п.п.).

Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста М2Х увеличился и составил 4,3 п.п. после 3,3 п.п. в апреле.

Вклад наличных денег в динамику широкой денежной массы М2Х в мае возрос до 2,2 п.п. после 1,9 п.п. в апреле. Доля наличных денег в рублевой денежной массе на 1 июня составила 14,5% после 14,4% месяцем ранее, она остается вблизи своего исторического минимума.

Доля других (срочных) депозитов домашних хозяйств в структуре денежной массы М2 продолжила снижаться и составила на 1 июня 2026 года 34,5% (снижение на 0,7 п.п. за месяц). Доля переводных депозитов домашних хозяйств в мае уменьшилась до 15,6% (минус 0,3 п.п. за месяц).

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2Х все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

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