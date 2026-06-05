"Сургутнефтегаз" в 2025 году нарастил добычу нефти на 1,8% и переработал 18 млн т

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" в 2025 году нарастил добычу нефти на 1,8%, до 54,7 млн т. Об этом сообщается в проекте годового отчета компании, подготовленном к собранию акционеров.

На нефтеперерабатывающем заводе компании в минувшем году переработано 18 млн тонн нефтяного сырья, произведено 17,5 млн т нефтепродуктов.

"По программам модернизации и технического вооружения на заводе обновляются оборудование, системы управления процессами, внедряются технологии, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивающие высокий уровень производственной безопасности. В течение 2025 года проведены ремонтные работы на 23 объектах нефтеперерабатывающего завода", - говорится в документе.

Объем добычи газа - 5,8 млрд кубометров. На газоперерабатывающий завод компания направила 2,7 млрд кубометров: произведено 2,5 млрд куб. м сухого отбензиненного газа и 426,1 тыс. т жидких углеводородов.

Отмечается, что ГПЗ является важным компонентом инфраструктуры по сбору и утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). В отчетном году утилизировано 98,8% ПНГ.

Рознично-сбытовая сеть "Сургутнефтегаза" насчитывает 270 АЗС, через которые в 2025 году было реализовано 720 тыс. т нефтепродуктов. Среднесуточная реализация через одну АЗС составила 7,3 тонн в сутки. Основная доля розничных продаж пришлась на бензин, она выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом, составив 62,2%.

Также сообщается, что объем эксплуатационного бурения на активах компании сохранился на уровне предыдущего года - 4,4 млн м (15% от общего объема эксплуатационного бурения в стране). Поисково-разведочное бурение выполнено в объеме 222,3 тыс. м.