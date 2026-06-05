Поиск

"Сургутнефтегаз" в 2025 году нарастил добычу нефти на 1,8% и переработал 18 млн т

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" в 2025 году нарастил добычу нефти на 1,8%, до 54,7 млн т. Об этом сообщается в проекте годового отчета компании, подготовленном к собранию акционеров.

На нефтеперерабатывающем заводе компании в минувшем году переработано 18 млн тонн нефтяного сырья, произведено 17,5 млн т нефтепродуктов.

"По программам модернизации и технического вооружения на заводе обновляются оборудование, системы управления процессами, внедряются технологии, минимизирующие негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивающие высокий уровень производственной безопасности. В течение 2025 года проведены ремонтные работы на 23 объектах нефтеперерабатывающего завода", - говорится в документе.

Объем добычи газа - 5,8 млрд кубометров. На газоперерабатывающий завод компания направила 2,7 млрд кубометров: произведено 2,5 млрд куб. м сухого отбензиненного газа и 426,1 тыс. т жидких углеводородов.

Отмечается, что ГПЗ является важным компонентом инфраструктуры по сбору и утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). В отчетном году утилизировано 98,8% ПНГ.

Рознично-сбытовая сеть "Сургутнефтегаза" насчитывает 270 АЗС, через которые в 2025 году было реализовано 720 тыс. т нефтепродуктов. Среднесуточная реализация через одну АЗС составила 7,3 тонн в сутки. Основная доля розничных продаж пришлась на бензин, она выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом, составив 62,2%.

Также сообщается, что объем эксплуатационного бурения на активах компании сохранился на уровне предыдущего года - 4,4 млн м (15% от общего объема эксплуатационного бурения в стране). Поисково-разведочное бурение выполнено в объеме 222,3 тыс. м.

Сургутнефтегаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о переносе планов по снижению порога выручки для перехода на НДС

Путин допустил рост дефицита бюджета РФ по итогам 2026 года

 Путин допустил рост дефицита бюджета РФ по итогам 2026 года

Morgan Stanley спрогнозировал выручку SpaceX в 2040 году на уровне $3,4 трлн

Несколько банков могут не успеть обеспечить операции в цифровых рублях к 1 сентября

 Несколько банков могут не успеть обеспечить операции в цифровых рублях к 1 сентября

Россия планирует в 2026 году увеличить добычу и экспорт газа

 Россия планирует в 2026 году увеличить добычу и экспорт газа

В Госдуме призвали пересмотреть решение о снижении порога НДС для МСП

Новак отметил "определенные отклонения" на внутреннем рынке нефтепродуктов

 Новак отметил "определенные отклонения" на внутреннем рынке нефтепродуктов

"КАМАЗ" планирует допэмиссию на 24,9% по закрытой подписке

Т2 и "Аэрофлот" планируют запуск Wi-Fi на бортах самолетов

 Т2 и "Аэрофлот" планируют запуск Wi-Fi на бортах самолетов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2483 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9761 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов