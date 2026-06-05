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Рубль в пятницу подешевел к юаню на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль подешевел на фоне негативной динамики на рынке нефти. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,87 руб., что на 4,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 6 июня на 82,67 копейки, до 73,4689 руб./$1, и уменьшил курс евро на 71,3 копейки, до 85,5582 руб./EUR1.

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд рублей. С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 5 июня по 6 июля 2026 года увеличит покупку валюты до 5,28 млрд рублей в день (с 8 мая по 4 июня объем покупок составляет 1,18 млрд рублей в день).

"В течение недели рубль ослабевал вплоть до 10,99 юань - уровня, где торговался в начале мая, в преддверии публикации Минфином параметров операций по бюджетному правилу на июнь. К концу недели рубль отыграл часть потерь и консолидируется у 10,84 за юань (-3,4% относительно прошлой недели). Минфин сообщил, что с 5 июня по 6 июля покупки валюты в рамках бюджетного правила будут увеличены с текущих 5,8 млрд руб./день до 9,9 млрд руб./день. Совокупные покупки валюты ЦБ и Минфина до конца месяца составят 5,3 млрд руб./день против 1,2 млрд руб./день ранее. Сейчас чистые покупки валюты ЦБ РФ составляют примерно 1% дневных биржевых оборотов, в июне эта цифра вырастет до почти 4%, что может оказать влияние на рубль", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Внимание участников рынка сосредоточено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. 5 июня на пленарном заседании форума выступает президент России Владимир Путин. Страной-гостем ПМЭФ в 2026 году является Саудовская Аравия.

Жесткие меры финансовых властей РФ, направленные на подавление инфляции, дают результат, заявил Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. По его словам, инфляция в РФ возвращается к плановому показателю, в годовом выражении сейчас 5,4% - "это уже хороший результат". При этом он отметил, что постоянно слушает дискуссии между Банком России и экономическим блоком правительства о темпах снижения ставки.

"Мероприятия, которые проводят наши экономические и финансовые власти, дают результат, хотя ЦБ сознательно пошел на повышение ключевой ставки серьезным образом, а сейчас уже несколько раз ее сокращал, до 14,5%. Многие считают, что и этого мало, нужно еще сокращать, не буду комментировать это. Я постоянно слушаю эту дискуссию между экономическим блоком правительства и ЦБ и так далее. Но результат достигается", - заявил Путин.

"Мы сознательно пошли на охлаждение экономики. Мы не хотим гиперинфляции... Боремся за здоровье российской экономики в целом... Все это дает нам основание полагать, что мы на правильном пути и чувствуем себя уверенно", - сказал президент.

Инфляция в РФ по итогам 2026 года, как ожидается, составит около 5,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума. "Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%", - сказал глава государства.

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам текущего года может "подрасти", заявил также Путин. "Дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году - 3,1% ВВП, максимальный дефицит таких стран, как Польша - 3,7% ВВП, Бельгия - 5,2%, Франция - 5,1%, США - 5,9%. В России - 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но все равно будет меньше, чем у других промышленно развитых стран", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

Ослабление бюджетного правила в предыдущие годы, когда требовались дополнительные средства для расходов, привело в том числе и к укреплению курса рубля. Сейчас настало время для возвращения к прежнему, более жесткому варианту бюджетного правила, заявил министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2026, комментируя выступления представителей крупного бизнеса, обеспокоенных переукрепленным рублем.

"Теперь про бюджетное правило (...). Да, действительно, мы видим, что курс крепкий, и в том числе это потому, что бюджетное правило ослабили, потому что должны были найти расходы, нам нужны были ресурсы. В стране нужны были ресурсы. Бюджетное правило подослабили, курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке", - сказал он.

"Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была, и курс будет более предсказуем. Поэтому бюджет - всему глава", - отметил министр.

В свою очередь зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин пояснил, что факт того, что регулятор на последнем заседании, на котором ставка была понижена на очередные 50 базисных пунктов, повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, "ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них".

Он отметил, что пространство для снижения ставки не увеличилось, добавив, что пока устойчивая инфляция держится на уровне 4-5%. "Устойчивые темпы роста цен с поправкой на сезонность держатся где-то в диапазоне 4-5% в годовом выражении, то есть это те уровни, где они находятся последние 6-9 месяцев. По всей видимости, эта оценка по апрельским данным, она по-прежнему релевантна. По майским - посмотрим, май выглядит, насколько можно судить по недельным цифрам, очень похоже на апрель", - сказал Заботкин журналистам после делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Нефть дешевеет в пятницу, но завершает неделю уверенным ростом.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:15 мск дешевеют на 1,72%, до $93,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 2,69%, до $90,54 за баррель.

В целом на этой неделе Brent подорожала на 3%, WTI - на 4,5%.

Цены повышались утром в пятницу на сообщении агентства Reuters со ссылкой на источники о приостановке загрузки судов в оманском экспортном терминале Мина-аль-Фахал после взрыва, предположительно вызванного атакой дронов.

Однако затем власти Омана сообщили, что терминал, через который проходит около 800-900 тыс. баррелей нефти в сутки, работает в нормальном режиме.

Накануне цены на нефть снизились на сообщении Госдепартамента США о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне. Ранее удары Израиля по территории Ливана вызвали возмущение Ирана, который приостановил обмен сообщениями с США.

После этого ливанская группировка "Хезболла" заявила, что не согласна с условиями перемирия. "Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация", - заявил в четверг лидер "Хезболлы" Наим Касем. Он пояснил, что требует вывода израильских военных с территории Ливана.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 5 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 5 базисных пунктов - 14,12% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в пятницу понизились на 1 базисный пункт - до 14,22%, 14,82% и 15,68% годовых соответственно.

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