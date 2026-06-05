Минфин при корректировке заимствований выберет тактику в зависимости от спроса на "фикс"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Тактика Минфина РФ на рынке в случае корректировки программы заимствований будет зависеть от наличия достаточного спроса на ОФЗ с фиксированным купоном, которые остаются для ведомства приоритетом. Об этом заявил "Интерфаксу" глава департамента госдолга министерства Денис Мамонов.

"Оценки по корректировке программы заимствований на текущий год пока давать преждевременно. Что касается тактики, то тут важно, может ли рынок предъявить достаточный спрос на облигации с фиксированной ставкой. Если мы видим возможности решить все свои задачи на рынке "фиксов", то делаем это. Но если у нас есть некая задача, а рынок "фиксов" не может такой объем абсорбировать - это уже может повредить рынку и приведет к росту премий, доходности, которые будут вызваны именно нашими действиями по такому большому предложению. В таком случае мы переключаемся на инструменты с плавающей ставкой", - сказал Мамонов.

"Поэтому все будет зависеть от конъюнктуры. Пока исполнение (программы заимствований - ИФ) идет абсолютно в плановом режиме, равномерно, из недели в неделю мы берем тот объем, который нам нужен. Надеюсь, что до конца года так и будет, если рынок позволит. Будем смотреть на конъюнктуру, как и всегда", - заключил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что план по дефициту бюджета на текущий год может быть несколько увеличен с текущих 1,6% ВВП, соответственно, возможно и увеличение плана заимствований. "Планируем, что если и будет увеличение, то оно будет не такое значительное, как в прошлом году", - сказал министр.

В конце прошлого года для исполнения увеличенной программы заимствований Минфин предложил рынку крупные объемы флоатеров, долю которых в своем портфеле он старается снижать.