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ЦБ будет рассчитывать курс евро к рублю через курс доллара США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю: с 8 июня будет его определять на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка (ЕЦБ) по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день, говорится в сообщении ЦБ.

"Данное изменение связано с низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций", - пояснил Банк России.

Курс доллара США к рублю продолжит рассчитываться на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Банк России публикует официальные курсы валют на своем сайте обычно до 18:00 по Москве.

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