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Минфин допустил переход на аукционный формат предложения ОФЗ в юанях после построения кривой по ним

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ допускает переход на аукционный формат предложения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях после того, как будет построена кривая по этому инструментую. Об этом рассказал "Интерфаксу" глава департамента госдолга министерства Денис Мамонов.

Дебютное размещение ОФЗ в юанях в декабре прошлого года проходило в формате сбора книги заявок через букбилдер Московской биржи. Также через сбор книги заявок проходило и недавнее размещение 10-летнего выпуска.

"Первоочередная задача - построить кривую, потому что не существовало до последнего времени суверенных выпусков в юанях. Когда мы достроим кривую и поймем, что работа завершена, возможно, перейдем в аукционный формат. Не исключаем этого", - сказал Мамонов "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ-2026.

"Более того, наверное, с точки зрения регулярности размещений это было бы более эффективно. Поэтому план такой - завершить работу по выстраиванию кривой и после уже переключиться на более регулярный аукционный формат", - пояснил глава департамента Минфина.

Амбициозный выпуск

Минфин в минувшем декабре разместил два дебютных выпуска ОФЗ, номинированных в юанях. Инвесторам были предложены бонды со сроками обращения 3,2 года и 7,5 года. Объем выпуска с погашением в феврале 2029 года составил 12 млрд юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 млрд юаней. Ставки купонов были установлены на уровне 6% и 7% годовых соответственно. Минфин проводил размещение нового инструмента одновременно с погашением выпуска суверенных евробондов в евро и замещающих его бумаг, что позволило инвесторам переложиться в юаневые ОФЗ.

В конце мая этого года Минфин погасил выпуск суверенных евробондов и замещающих облигаций номинальным объемом $3 млрд. Одновременно рынку был предложен новый выпуск юаневых ОФЗ, на этот раз это был один транш, срок обращения долговых бумаг - 10 лет, ставка купона - 7,65% годовых.

Мамонов напомнил, что следующая точка, на которую ориентируется Минфин - это пять лет.

"У нас осталась задача достраивания этой кривой именно в среднем сегменте. Просится пятилетняя точка, и если конъюнктура будет позволять осенью, или может быть в следующем году - у нас нет тут спешки, когда будет хороший момент - мы выйдем и эту работу все-таки доделаем. Появятся четыре точки, будет полноценная кривая, с которой уже можно будет дальше работать. И корпоративным заемщикам должно быть легче и эффективнее на рынке, где есть хороший суверенный бенчмарк", - отметил он.

"Сейчас мы решили сделать самое сложное, десятилетняя точка - самая амбициозная, на наш взгляд. Мы увидели хороший момент, спрос от ритейл-сегмента, юаневые ставки примерно на тех же уровнях, как в момент нашего прошлого размещения. Дальше нам будет легче", - пояснил глава департамента Минфина.

Розница как гарантия ликвидности

Доля розничных инвесторов в майском размещении 10-летних юаневых ОФЗ оказалась выше доли банков и преодолела отметку в 46%.

Как сообщал Минфин, структура первичных покупателей выглядела следующим образом: розничные инвесторы - 46,3%, банки - 40,8%, институциональные инвесторы (управляющие, инвестиционные, страховые компании) - 12,9%.

"Я не могу сказать, что это было целью (увеличить долю розницы в ОФЗ в юанях - ИФ), но мы, естественно, понимали, что этот инструмент вызовет больше спроса у, так скажем, real money инвесторов в широком смысле этого слова. Это не только розница, но и управляющие компании и т.д. Но у нас не было задачи максимизировать долю физлиц, хотя рады, что так произошло", - сказал Мамонов.

"Это значит, что во-первых, есть доверие к этому инструменту, во-вторых, он будет ликвиден, потому что роль физических лиц во вторичном обращении всех бумаг растет и есть основания полагать, что точка будет ликвидной. И именно это было нашей первоочередной задачей - собрать качественную книгу, чтобы выпуск "не разлегся" в несколько крупных организациях и обращался бы на рынке. Иначе это было бы бессмысленное действие, потому что с точки зрения фискальных целей нет задачи занимать в иностранной валюте, бюджетные потребности мы закрываем на рублевом рынке", - отметил Мамонов. "Нам нужен ликвидный инструмент с хорошими вторичными торгами, и кажется, что высокая доля физлиц этому довольно неплохо способствует", - подчеркнул глава департамента Минфина.

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