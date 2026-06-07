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Министры ОПЕК+ подтвердили предыдущие решения, встретятся 29 ноября

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ в ходе полноформатной полугодовой встречи подтвердили предыдущие решения, в частности, подтвердив квоты стран-участниц до конца текущего года, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Следующая встреча министров состоится 29 ноября.

Министры подтвердили важность завершения оценки максимальной устойчивой производственной мощности (MSC) для всех стран-участниц, которая будет использоваться в качестве эталона для базовых показателей добычи на 2027 год.

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