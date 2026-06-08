Поиск

"Газпром нефть" победила в аукционе на Западно-Мраковский участок в Оренбуржье

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ООО "Газпромнефть-Оренбург" признано победителем аукциона по Западно-Мраковскому участку углеводородов в Оренбургской области. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС "Торги".

Согласно протоколу, участники аукциона сделали 157 шагов, цена лицензии выросла с 22,45 млн рублей до 1,65 млрд рублей.

К торгам кроме "дочки" "Газпром нефти" были допущены ООО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (РИТЭК, входит в группу "ЛУКОЙЛ") и ООО "Ялыкское" (входит в периметр "УДС Групп" экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина), однако борьба велась только между "Газпромнефть-Оренбург" и РИТЭК.

Западно-Мраковский участок площадью 566,4 кв. км располагает ресурсами нефти (извл.): D1 - 7,372 млн т, D1(D3dm) - 28,9 млн т; газа (извл.): D1 - 1,304 млрд куб. м; конденсат (извл.): D1 - 0,028 млн т.

Аукцион состоялся 4 июня. В тот же день прошли торги по Соболевскому участку в Оренбургской области. Победу на них одержало ООО "Люкснефтетрансдобыча". Компания заплатит за лицензию 42,8 млн рублей при стартовой цене 35,7 млн рублей. Также в этом аукционе участвовало ООО "Ялыкское".

Кроме того, 2 июня состоялся аукцион по Малодельскому участку в Волгоградской области. К участию в нем были допущены компании "Газ-Энерджи" и "ЛукБелОйл", однако последняя так и не вступила в борьбу. "Газ-Энерджи" сделал единственное предложение и может стать обладателем лицензии, заплатив 11,73 млн рублей.

Газпром нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ПМЭФ-2026: всадники нового инвестиционного цикла

Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

 Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

 Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

 Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

Россия в 2025 г. увеличила экспорт агротехнологий примерно на треть, до $16 млрд

Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с

 Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с

Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

 Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

Сечин заявил, что средняя цена нефти в 2026 г. может составить $95/барр. в случае немедленного открытия Ормуза

Сечин заявил, что российские поставки нефти приносят нашим партнерам ощутимый экономический эффект

Сечин отметил, что СМП может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2532 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9805 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов