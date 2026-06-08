"Газпром нефть" победила в аукционе на Западно-Мраковский участок в Оренбуржье

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ООО "Газпромнефть-Оренбург" признано победителем аукциона по Западно-Мраковскому участку углеводородов в Оренбургской области. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС "Торги".

Согласно протоколу, участники аукциона сделали 157 шагов, цена лицензии выросла с 22,45 млн рублей до 1,65 млрд рублей.

К торгам кроме "дочки" "Газпром нефти" были допущены ООО "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (РИТЭК, входит в группу "ЛУКОЙЛ") и ООО "Ялыкское" (входит в периметр "УДС Групп" экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина), однако борьба велась только между "Газпромнефть-Оренбург" и РИТЭК.

Западно-Мраковский участок площадью 566,4 кв. км располагает ресурсами нефти (извл.): D1 - 7,372 млн т, D1(D3dm) - 28,9 млн т; газа (извл.): D1 - 1,304 млрд куб. м; конденсат (извл.): D1 - 0,028 млн т.

Аукцион состоялся 4 июня. В тот же день прошли торги по Соболевскому участку в Оренбургской области. Победу на них одержало ООО "Люкснефтетрансдобыча". Компания заплатит за лицензию 42,8 млн рублей при стартовой цене 35,7 млн рублей. Также в этом аукционе участвовало ООО "Ялыкское".

Кроме того, 2 июня состоялся аукцион по Малодельскому участку в Волгоградской области. К участию в нем были допущены компании "Газ-Энерджи" и "ЛукБелОйл", однако последняя так и не вступила в борьбу. "Газ-Энерджи" сделал единственное предложение и может стать обладателем лицензии, заплатив 11,73 млн рублей.