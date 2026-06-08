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Суд отказал АСВ в установлении запрета на выезд из России экс-руководителей Геобанка

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце мая отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим московского Геобанка, в установлении запрета на выезд из России бывших руководителей кредитной организации и ООО "Рукард" в рамках иска АСВ о взыскании с них 35,1 млн рублей убытков.

В определении суда, размещенном на сайте, поясняется, что "заявителем не представлены доказательства намерения ответчиков по отчуждению принадлежащего им имущества, наличия реальной угрозы неисполнения судебного акта о привлечении ответчиков к ответственности в виде взыскания убытков и необходимости принятия обеспечительных мер".

Кроме того, отмечает суд, "не представлено доказательств, свидетельствующих, что ответчики собираются покинуть пределы Российской Федерации".

При этом суд учитывает, что ответчики обеспечивают участие своих представителей в судебных заседаниях.

Среди ответчиков - бывшие предправления банка Михаил Сахин, зампредправления Анна Денисова, главбух Мария Щербакова, директор департамента информационных технологий банка Александр Бычков и гендиректор "Рукарда" Игорь Федотов.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Геобанка 2 апреля 2021 года. Как пояснял регулятор, банк полностью утратил собственные средства, а также нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, поэтому ЦБ неоднократно вводил для него ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

"Геобанк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Кроме того, кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам", - сообщал ЦБ.

Суд 21 июля 2021 года признал банк банкротом и утвердил конкурсным управляющим АСВ.

Геобанк по итогам 2020 года занимал 331-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

АСВ ЦБ
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