Численность персонала группы "Газпром" в 2025 году сократилась впервые за семь лет

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Численность персонала группы "Газпром" в 2025 году символически сократилась. Это произошло впервые за семь лет. Однако показатель по-прежнему превышает полмиллиона человек (эта отметка впервые была превышена по итогам 2024 года).

Официальная оценка персонала (списочная численность) в 2025 году сократилась до 500,4 тыс. с 501 тыс. человек по итогам 2024 года, сообщается в годовом отчете. "Снижение численности персонала в 2025 году связано с изменениями в перечне организаций, входящих в Группу Газпром", - отмечается в отчете. Показатель сократился впервые за последние семь лет; предыдущее снижение было зафиксировано по итогам 2018 года.

Расходы на оплату труда составили 1310 млрд рублей по сравнению с 1192 млрд рублей в 2024 году. Компания также несколько лет приводит специальный удельный показатель оплаты труда основного персонала газового бизнеса, очищенный от слишком высоких или низких значений. Размер среднемесячной заработной платы в дочерних обществах и организациях, осуществляющих основные виды деятельности в 2025 году вырос на 8,2% до 159,2 тыс. рублей с 147,2 годом ранее.

По итогам 2025 года текучесть кадров в Группе Газпром сократилась до 6,9% с 8,2%. На динамику показателя оказали влияние "принятые меры, направленные на удержание персонала", отмечает компания.

На 0,8% до 61,1 тыс. человек выросла численность вахтового персонала. Это обусловлено "вводом в эксплуатацию новых объектов с вахтовой формой обслуживания в отдаленных районах".

В 2025 году приняты на работу 79,5 тыс. человек (в 2024-м - 80,3 тыс.). В 2025 году группа трудоустроила по итогам практики 3,799 тыс. выпускников (-0,8%): 2,128 тыс. выпускников вузов (-6%) и 1,671 тыс. выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования (+6%).

Есть и более широкая оценка численности персонала концерна, у нее другие задачи, методология и история развития охвата. Это периметр действия ЕСУПБ - Единой системы управления производственной безопасностью.

В него входят ПАО "Газпром", дочерние общества по добыче, подготовке, транспортировке, переработке, распределению и хранению природного газа, газового конденсата и нефти, а также "дочки", обеспечивающие работу ЕСГ. В список организаций, на которые распространяется ЕСУПБ, включены администрация ПАО "Газпром" и 15 его филиалов, 79 ДОиО и четыре субхолдинга: группа "Газпром нефть", "Газпром энергохолдинг", группа "Газпром межрегионгаз", группа "Газпром ГНП холдинг". В ЕСУПБ не включены представительства Группы Газпром на территории других стран.

По состоянию на 31 декабря 2025 года общая списочная численность работников периметра ЕСУПБ сократилась до 608,69 тыс. с 613,19 тыс. человек в 2023 году. Снижение на 0,7% "объясняется изменением списочной численности работников организаций, входящих в периметр ЕСУПБ".