Минфин могут дать возможность занимать на внутреннем рынке с превышением плана

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2026 году получит право осуществлять государственные внутренние заимствования с превышением предусмотренных действующим законом о бюджете показателей верхнего предела внутреннего госдолга и программы внутренних госзаимствований.

Такая поправка предусмотрена в законопроекте о внесении изменений в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты, который правительство внесло в Госдуму.

Так, в соответствии с поправками в закон об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы в 2026 году, правительство сможет увеличивать объем источников внутреннего финансирования дефицита с превышением верхнего предела внутреннего госдолга в пределах остатков средств на едином казначейском счете.

Также документом устанавливается, что в ходе исполнения бюджета в текущем году правительство получит право увеличивать расходы без внесения поправок в закон о бюджете не только в пределах дополнительных ненефтегазовых доходов, как это предусмотрено сейчас, но и в пределах увеличения объема источников внутреннего финансирования дефицита, а также уменьшения бюджетных остатков, образовавшихся на 1 января 2026 года.

Аналогичный маневр в части госдолга правительство получало в конце 2024 года, когда устанавливалось право правительства не проводить через парламент поправки в бюджет того года, увеличивающие расходы на сумму до 1,5 трлн рублей. Минфин пояснял, что профинансированы они будут не за счет заимствований или средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а за счет накопленных рублевых остатков федерального бюджета. Позже первый замминистра финансов Ирина Окладникова, представляя поправку относительно превышения госдолга на заседании бюджетного комитета Госдумы, поясняла: "Мы с учетом обсуждения указанного законопроекта на комитете вносим, по сути, техническую поправку для нас. Это право в случае, если нам не хватит дополнительных доходов от пересмотра макроэкономики, увеличить объем долга".

Министр финансов РФ Антон Силуанов 4 июня сообщил, что параметры федерального бюджета РФ на 2026 год будут корректироваться, дефицит несколько возрастет по сравнению с планом, однако это не повлечет существенного изменения объемов внутренних заимствований. При этом, отвечая на вопрос, за счет каких источников будет покрываться дефицит, он пояснил, что источников много - "есть и остатки бюджета, есть и реализация активов, и так далее и тому подобное".

Ранее он также сообщал, что Минфин хочет весной обойтись без внесения поправок в закон о бюджете, уточнив его параметры в рамках полномочий правительства.

Законом о бюджете на этот год предусмотрен дефицит в размере 3,8 трлн руб, или 1,6% ВВП. В январе-мае, по предварительным данным, дефицит составил 6,01 трлн рублей, или 2,6% ВВП.

Программа внутренних государственных заимствований предусматривает в 2026 году валовой объем размещения 5,510 трлн рублей, погашение - 1,337 трлн рублей, чистое привлечение - 4,173 трлн рублей.