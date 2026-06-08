Правительство РФ предложило уточнить распределение акцизов на спирт алкоголь в августе-декабре 2026 г.

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором предложило доходы от акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию и алкоголь с 1 августа по 31 декабря 2026 г. зачислять в федеральный бюджет и бюджеты регионов по единому нормативу - 15,6% и 84,4% соответственно.

Норма содержится в поправках в Бюджетный кодекс (БК) РФ и отдельные законодательные акты (N1254383-8), документ размещен в электронной базе данных парламента в понедельник.

Сейчас, согласно БК, акцизы на спирт этиловый и спиртосодержащую продукцию полностью зачисляются в региональные бюджеты, акциз на крепкий алкоголь делится в пропорции 16% - федерации и 84% - регионам, акциз на алкоголь крепостью до 9% целиком идет регионам. Региональную долю Федеральное казначейство распределяет между субъектами: по крепкому алкоголю - 59,5% пропорционально рознице, а оставшуюся часть по нормативам из отдельного приложения к бюджету.

Согласно внесенным поправкам, с 1 августа по 31 декабря 2026 г. действующие правила распределения акцизов приостанавливаются. При этом норма о приостановке не касается акцизов на пиво, сидр, пуаре и медовуху.

Вместо нескольких раздельных нормативов распределения вводится один общий на спирт, спиртосодержащую продукцию, а также алкоголь крепостью до 9% и крепкий алкоголь: из него 15,6% направляется в федеральный бюджет, 84,4% - в региональные. Региональную долю казначейство будет делить между субъектами РФ по следующему порядку: 58% - пропорционально объемам розничных продаж в порядке, который установит Минфин, 42% - по единым нормативам из приложения к закону.

В пояснительной записке говорится, что уточнение порядка распределения акцизов необходимо для обеспечения сохранения объема доходов федерального бюджета и общего объема доходов бюджетов субъектов РФ в связи со вступлением в силу с 1 июля 2026 г. изменений в части налогообложения этилового спирта и производимой из него алкогольной продукции. Как сообщалось, с 1 июля 2026 года отменяется авансовый платtж акциза по алкогольной и спиртосодержащей продукции и меняется порядок обложения акцизами этилового спирта.