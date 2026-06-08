Baker Hughes отметила рост числа нефтегазовых буровых установок в мире в мае

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мае увеличилось на шесть - до 1734, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В апреле, согласно пересмотренным данным, в среднем в мире работало 1728 установок.

Майский уровень на 27 ниже показателя за аналогичный месяц 2025 года.

В США количество установок в прошлом месяце увеличилось на восемь относительно апреля (до 553), в Канаде - на одну (до 135).

Число буровых в Европе выросло на две (до 120), в Африке - на четыре (до 106), на Ближнем Востоке - также на четыре (до 484). При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе их количество сократилось на шесть (до 199), в Латинской Америке - на семь (до 137).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2025 году сократилось второй год подряд и составило 1818.