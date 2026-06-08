Поиск

Baker Hughes отметила рост числа нефтегазовых буровых установок в мире в мае

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мае увеличилось на шесть - до 1734, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В апреле, согласно пересмотренным данным, в среднем в мире работало 1728 установок.

Майский уровень на 27 ниже показателя за аналогичный месяц 2025 года.

В США количество установок в прошлом месяце увеличилось на восемь относительно апреля (до 553), в Канаде - на одну (до 135).

Число буровых в Европе выросло на две (до 120), в Африке - на четыре (до 106), на Ближнем Востоке - также на четыре (до 484). При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе их количество сократилось на шесть (до 199), в Латинской Америке - на семь (до 137).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру.

Среднемесячное число действовавших нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2025 году сократилось второй год подряд и составило 1818.

Baker Hughes
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство решило направить прибыль "РусГидро" в 2023-2029 гг. на инвестпрограмму

"Газпром" нарастил экспорт в Узбекистан на 15%, поставки в КНР выросли вопреки сокращению рынка

 "Газпром" нарастил экспорт в Узбекистан на 15%, поставки в КНР выросли вопреки сокращению рынка

"Газпром" восстановил в прибыли 100 млрд руб. невостребованных иностранцами дивидендов

Повторные торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок

 Повторные торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок

ПМЭФ-2026: всадники нового инвестиционного цикла

Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

 Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

 Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

 Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

Россия в 2025 г. увеличила экспорт агротехнологий примерно на треть, до $16 млрд

Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с

 Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2538 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9806 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов