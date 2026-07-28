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Первый зампред ВТБ считает маловероятной выплату банком дивидендов в 50% от чистой прибыли за 2026 г.

Первый зампред ВТБ считает маловероятной выплату банком дивидендов в 50% от чистой прибыли за 2026 г.
Фото: Олег Яковлев/RBC/TASS

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Выплата дивидендов ВТБ в размере 50% от чистой прибыли за 2026 год является маловероятной, банку надо подготовиться к ужесточению капитальных требований ЦБ, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.

"С точки зрения таргетирования дивидендов мы видим себе следующую картину по дивидендам. В рамках трехлетнего следующего стратегического срока мы точно будем иметь амбицию возвратиться к 50-процентной выплате дивидендов со всем нашим наилучшим знанием на сегодняшний момент, в том числе недавно обновленным среднесрочным прогнозом Банка России по ключевой ставке, которая оказалась выше, чем ранее планировалось", - заявил топ-менеджер.

Он отметил, что гораздо сильнее на размер дивидендных выплат будет влиять ужесточение банковского регулирования. "По сути, банковское регулирование и шаги увеличения надбавок будут иметь превалирующее значение над ставкой", - добавил Пьянов.

Топ-менеджер напомнил, что на 2028 год будет приходиться самый большой шаг увеличения Базельской надбавки к нормативу достаточности капитала (1,25 п.п.). ВТБ будет заранее готовиться к ужесточению капитальных требований.

"Поэтому 2027 год наиболее тяжелый с точки зрения выплаты дивидендов. И я тоже об этом говорил. Мое персональное мнение, что выход на 50-процентную выплату в 2027 году за 2026 год является маловероятным", - заявил он.

ВТБ в 2026 году планирует заработать 600 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Акционеры ВТБ на годовом собрании в июне одобрили выплату дивидендов в размере 25% от чистой прибыли за 2025 год. Банк выплатит по итогам работы в прошлом году 125,5 млрд рублей. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составил 9,71 рубля.

По итогам 2024 года ВТБ выплатил дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).

ВТБ рассчитывает в новом стратегическом цикле вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, говорил ранее глава банка Андрей Костин. "Мы рассчитываем в течение нового стратегического периода 2027-2029 годов прийти к уровню 50% от чистой прибыли, что также будет способствовать росту привлекательности акций ВТБ", - сказал он.

ВТБ Дмитрий Пьянов
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