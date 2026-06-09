РФ в I квартале увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Белоруссию на 16%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале этого года экспортировала в Белоруссию продукции агропромышленного комплекса (АПК) более чем на $1 млрд, что на 16% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

По итогам января-марта республика вошла в топ-3 ведущих покупателей российского продовольствия.

РФ в этом году больше всего поставляла в Белоруссию подсолнечного масла, свинины, кормов для домашних животных. Так, в первом квартале отгрузки подсолнечного масла увеличились на 17% до $149 млн, свинины и свиных субпродуктов - на 21% до $85 млн, фасованных кормов для кошек и собак - на 45% до $50 млн. Кроме того, поставки мучных сладостей выросли на четверть до $48 млн, шоколадных изделий - почти на треть до $45 млн.

"Белоруссия является одним из ключевых партнеров России в торговле аграрной продукцией. Товарооборот стабильно растет и имеет широкие возможности дальнейшего развития. По оценке "Агроэкспорта", потенциал российских поставок сельхозпродукции и продовольствия в республику к 2030 году превышает $4,4 млрд", - заявил руководитель центра Илья Ильюшин, на которого сослалась пресс-служба "Агроэкспорта".

По его словам, высокий уровень взаимодействия позволяет также обмениваться опытом, реализовывать совместные образовательные программы и научные проекты, развивать сотрудничество в сфере агротуризма, оперативно решать вопросы, связанные с поддержанием стабильности продовольственных рынков".

Положительная динамика российского агроэкспорта на протяжении последних пяти лет сделала Белоруссию в 2025 году крупнейшим импортером (по стоимости) российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в СНГ, заявил представитель Минсельхоза РФ в Белоруссии Егор Дымпер.

По его словам, такие факторы, как сила бренда, качество и уровень технологий, позволяют, например, российским сырам соседствовать с местной продукцией на белорусской полке. Аналогичная ситуация наблюдается и по другим видам российской продукции. "Кооперация наших аграрных секторов и пищевой промышленности не ограничивается исключительно торговой историей, - подчеркнул сельхозатташе. - Общая задача двух стран - ускоренная модернизация АПК. К тому же тесные исторические связи стимулируют сотрудничество в научной и образовательной сферах, животноводстве, селекции и семеноводстве".