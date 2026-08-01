КТК временно приостановил работу нефтепровода, но продолжает прием нефти в резервуары

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу нефтепровода, но при этом продолжает прием нефти от грузоотправителей в резервуары, сообщила советник министра - официальный представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева.

"31 июля КТК временно приостановил работу нефтепровода. При этом продолжается прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка", - говорится в комментарии Серикпаевой, распространенном в субботу.

По данным Минэнерго Казахстана, с 1 августа объем приема нефти на КТК составляет 100 тыс. тонн в сутки.

"Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной постановки танкеров под погрузку на морском терминале", - отметили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

Ранее в акватории морского терминала КТК танкеры неоднократно подвергались атакам БПЛА. Так, в период с 17 по 20 июля были атакованы танкеры NELSA, ASIA, NISSOS IOS и Nordic Zenith. 20 июля консорциум сообщил об остановке отгрузок нефти на морском терминале, а позже был вынужден приостановить и прием нефти в систему. Из-за этого Казахстану пришлось снижать уровень добычи нефти.

27 июля Минэнерго Казахстана сообщило о возобновлении транспортировки нефти по нефтепроводу Тенгиз -Новороссийск и отгрузок на морском терминале.

30 июля КТК вновь приостановил отгрузки после того, как во время погрузки был атакован и загорелся танкер NISSOS SIFNOS под флагом Маршалловых островов, грузоотправителем которого был ТОО "Тенгизшевройл" (компания Chevron). Тогда же в 6 морских милях от морского терминала КТК был атакован танкер MARATHI под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.