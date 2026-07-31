"Аэрофлот" зафиксировал рост затрат на топливо во втором квартале почти на 30%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Расходы на топливо авиакомпании "Аэрофлот" во втором квартале 2026 года выросли на 29,8%, или на 14,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первое полугодие затраты по этой статье увеличились на 16%, или на 15 млрд руб., сообщила компания.

Рост показателя связан "со значительным повышением цен на авиакеросин в российских и зарубежных аэропортах, а также с расширением производственной программы, включая выполнение полетов по новым международным маршрутам", уточнили в "Аэрофлоте".

Тем не менее, выплаты по демпферному механизму позволили компенсировать повышение стоимости керосина, отметили в компании.

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