Сбербанк в мае увеличил розничный кредитный портфель на 0,9%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в мае нарастил портфель розничных кредитов по РСБУ на 0,9%, сократив при этом корпоративное кредитование на 0,9%, говорится в пресс-релизе.

"В кредитовании происходит восстановление спроса со стороны частных клиентов во всех сегментах. Объем розничного портфеля вырос на 0,9%, до 19,5 трлн рублей, при этом впервые за долгое время выдачи потребительских кредитов сравнялись с выдачами ипотеки", - заявил глава банка Герман Греф, чьи слова приводятся в релизе.

В мае Сбербанк выдал физлицам 524 млрд рублей кредитов.

Портфель жилищных кредитов вырос на 0,8% за месяц, или на 5,1% с начала года, до 13 трлн рублей. За месяц банк выдал 230 млрд рублей ипотечных кредитов. Кредитование по рыночным программам выросло более чем в 3,3 раза г/г и составило 87 млрд рублей.

Портфель потребительских кредитов за месяц ускорил темпы роста до 1,2% с 0,6% месяцем ранее, составив 3,3 трлн рублей. В мае объем выдач потребительских кредитов впервые с начала года достиг уровня ипотечного кредитования, составив 228 млрд рублей.

Портфель кредитных карт увеличился на 0,8% за месяц, или на 1,2% с начала года, до 2,5 трлн рублей.

Портфель автокредитов вырос в мае на 2,9%, или на 11,1% с начала года и составил 0,8 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,3% с начала года, до 30,8 трлн руб. За месяц он снизился на 0,9% вследствие погашений рядом крупных клиентов. В мае корпоративным клиентам было выдано кредитов на 1,6 трлн рублей против 2 трлн рублей в апреле.

Доля просроченной задолженности практически не изменилась за месяц и составила 2,9% (+0,1 п.п. м/м).

Средства физических лиц сократились на 1,1% в мае, до 33,9 трлн рублей. Средства юридических лиц увеличились на 2,3% за месяц, или на 2,6% с начала года и составили 12,6 трлн рублей.