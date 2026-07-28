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Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2200 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник снизился на фоне продолжающегося падения нефти (сентябрьский фьючерс на Brent откатился ниже $84 за баррель), а также санкционных рисков со стороны США и геополитической напряженности; индекс МосБиржи просел ниже рубежа 2200 пунктов, который был локально отвоеван в начале недели.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи просел до 2191,18 пункта (-1,2%), индекс РТС - до 877,11 пункта (-2%). Из индексных бумаг лидировали в снижении акции "Интер РАО" (-2,7%), МКБ (-2,7%), "Эн+ груп" (-2,4%), ВТБ (-2,3%), но подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,1%), бумаги "ММК" (+2,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июля, составил 78,698 руб. (+68,08 копейки).

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