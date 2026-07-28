Visa сократит около 2,6 тыс. сотрудников

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, планирует сократить около 2,6 тыс. работников, или порядка 7% штата, пишет Bloomberg со ссылкой на письмо главного исполнительного директора Райана Макинерни сотрудникам компании.

Целью этих мер является повышение операционной эффективности Visa в условиях жесткой конкуренции на рынке платежных услуг.

"Я глубоко убежден, что мы делаем то, что правильно для Visa, наших клиентов и партнеров, продолжая уделять основное внимание повышению эффективности работы всей компании, чтобы реинвестировать средства в наиболее перспективные направления", - написал Макинерни, отметив необходимость подготовки Visa к новым возможностям, открывающимся благодаря развитию технологий, в том числе, в сфере искусственного интеллекта.

Сокращения коснутся преимущественно технологических отделов и групп, занимающихся разработкой продуктов.

Позднее во вторник Visa представит отчетность за третий финансовый квартал (апрель-июнь).

Котировки акций компании повышаются на 1,5% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние три месяца они выросли на 17,2%.