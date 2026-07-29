Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО до 1,019 трлн рублей

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в первом полугодии 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6% - до 1,019 трлн руб. по сравнению с 859 млрд руб. прибыли годом ранее, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль во II квартале текущего года составила 511,2 млрд руб., что на 20,9% выше прибыли за аналогичный период 2025 года (422,9 млрд руб.).

Результаты оказались выше консенсус-прогноза аналитиков, предусматривавшего рост чистой прибыли в I полугодии на 18,0% - до 1,014 трлн руб., во II квартале - на 19,6% - до 506 млрд руб.

Рентабельность капитала в январе-июне 2026 года выросла до 24,2% с 23,7%, во II квартале - до 24% с 23%.

Совокупные расходы Сбербанка на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, во II квартале 2026 года снизились на 30,6% - до 135,5 млрд руб. за счет уменьшения резервов по розничному портфелю вследствие лучшего кредитного качества новых выдач. Этот показатель за I полугодие 2026 года сократился на 11,2% - до 297,5 млрд руб.

Стоимость риска в I полугодии текущего года составила 1,2% (снижение на 0,3 процентного пункта (п.п.) к аналогичному периоду 2025 года), во II квартале - 1,0% (-0,7 п.п. г/г).

Чистые процентные доходы в январе-июне 2026 года выросли на 22,5% - до 2,051 трлн руб., во II квартале - на 26,7% - до 1,067 трлн руб.

Чистая процентная маржа во II квартале 2026 года выросла до 6,7% с 6,3% в I квартале текущего года и 6,1% во II квартале прошлого года.

Чистые комиссионные доходы в I полугодии 2026 года увеличились на 5,4% - до 419,8 млрд руб., во II квартале - на 10,4% - до 215,3 млрд руб.

Сбербанк в январе-июне увеличил операционный доход до резервов на 14,6% - до 2,294 трлн руб., во II квартале - на 12,3% - до 1,156 трлн руб.

Операционные расходы в I полугодии 2026 года выросли на 15,2% - до 639,6 млрд руб., во II квартале - на 14,7% - до 336,1 млрд руб. в основном за счет роста амортизации нематериальных активов и расходов на содержание персонала.

Отношение операционных расходов к доходам составило 29,1% за II квартал и 27,9% за январь-июнь 2026 года.

Базовый капитал первого уровня во II квартале 2026 года снизился на 4,1% - до 7,451 трлн руб. вследствие принятия акционерами решения о выплате дивидендов по итогам 2025 года на сумму 850,2 млрд руб. Общий капитал за квартал сократился на 3,6% - до 8,101 трлн руб.

Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня во II квартале снизились на 0,9 п.п. и 1,0 п.п. - до 12,6% и 12,8% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала сократился на 0,9 п.п. - до 13,7%. Коэффициент достаточности общего капитала банковской группы Н20.0 за квартал вырос на 0,7 п.п. - до 15,1% (этот показатель не учитывает объем дивидендов, фактическая выплата которых пройдет в III квартале 2026 года).