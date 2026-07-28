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Капитализация Apple впервые превысила $5 трлн

Капитализация Apple впервые превысила $5 трлн
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость Apple Inc. в ходе торгов во вторник впервые превысила отметку в $5 трлн.

Цена акций компании поднималась на 1,8% по сравнению с уровнем предыдущей сессии - до отметки $342,89, что дает Apple капитализацию выше $5 трлн. Бумаги, однако, быстро откатились вниз: по данным на 17:00 они прибавляют в цене 0,2%.

Если стоимость акций на закрытие рынка превысит $340,43, компания впервые завершит сессию с капитализацией в $5 трлн, отмечает Bloomberg.

Во вторник Apple объявила о запуске программы проката ее устройств в США в партнерстве с финтех-компанией Klarna.

Apple является лишь второй компанией, рыночная стоимость которой когда-либо превышала $5 трлн. Капитализация Nvidia Corp. поднималась до рекордных $5,7 трлн 14 мая, однако с тех пор она упала почти на $1 трлн.

Apple в данный момент является крупнейшей компанией фондового индекса S&P 500.

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