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ЦБ Индонезии неожиданно повысил ключевые ставки на 25 б.п. для стабилизации нацвалюты

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Банк Индонезии во вторник повысил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам внепланового заседания.

Ставка семидневного РЕПО была увеличена до 5,5% годовых с 5,25%, ставка по депозитам "овернайт" - до 4,50% с 4,25%, и ставку по кредитам подняли до 6,25% с 6,0%.

Повышение ставок вне установленного графика было необходимо, поскольку "курс рупии ослаб больше, чем ожидалось" с момента последнего заседания, говорится в сообщении банка.

В дополнение к этому совет директоров ЦБ ввел меры, направленные на поддержку валюты, включая стимулы для привлечения иностранных инвестиций. Эти действия направлены на стабилизацию курса нацвалюты на фоне повышенной волатильности мировых рынков из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, а также нацелены на удержание инфляции в целевом диапазоне в 2026-27 гг.

Решение отражает усилия по обеспечению финансовой стабильности и поддержанию доверия к экономике Индонезии на фоне растущих внешних рисков, говорится в заявлении ЦБ.

Курс рупии с начала текущего года упал примерно на 8% относительно доллара США. Иностранные инвесторы вывели свыше $3,5 млрд из акций индонезийских компаний, что стало причиной падения рынка на 35%.

В мае Банк Индонезии повысил базовую ставку на 50 б.п. До этого она с сентября 2025 года находилась на уровне 4,75% (минимальном за три года).

Следующее плановое заседание ЦБ назначено на 18 июня.

Индонезия
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