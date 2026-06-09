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"Татнефть" в 2025 г. увеличила затраты на природоохранные мероприятия на 8%, до 17,4 млрд руб.

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Группа "Татнефть" в 2025 году направила на охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и рациональное использование природных ресурсов 17,4 млрд рублей, сообщается в проекте интегрированного отчета компании, подготовленном к ГОСА.

Большая часть этой суммы - 60,6% - пришлась на проекты в бизнес-направлении "Нефтегазопереработка", 31,7% - в направлении "Разведка и добыча".
Годом ранее инвестиции, связанные с охраной окружающей среды, составили 16,1 млрд рублей.

Отмечается, что компания является лидером российской нефтегазовой отрасли по уровню рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ), в 2025 году он составил 98,36%. Сжигание ПНГ на факелах за год снизилось с 19 до 16 млн куб. метров.

В 2025 году валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух по группе составили 90,3 тыс. т (-0,11% г/г), выбросы парниковых газов (Охват 1) - 8,48 млн т СО2-экв. (+3,7% г/г).

Ранее сообщалось, что "Татнефть" поставила цель к 2025 году снизить выбросы CO2 на 14%, к 2030 году - на 30%. Компания намерена к 2050 году достичь нулевых нетто-показателей выбросов парниковых газов (углеродной нейтральности).

Татнефть
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