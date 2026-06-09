Сокращение нефтедобычи в странах Персидского залива в мае достигло 11,25 млн б/с

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Большое количество нефти продолжает быть запертым в Персидском заливе из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива после нападения на него США и Израиля, при этом мировые коммерческие запасы нефти продолжают расходоваться, удовлетворяя спрос.

Как прогнозирует Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США , в мае снижение нефтедобычи в семи странах Персидского залива, включая сам Иран, достигло 11,25 млн б/с по сравнению с 25,2 млн б/с в феврале. В апреле добыча была снижена на 10,52 млн б/с, оценивало EIА, а в июне оно вырастет до 11,34 млн б/с, особенно за счет Ирана.

В целом EIA понизило оценку сокращения предложения нефти в мире в 2026 году до 7,08 млн б/с по сравнению с предыдущей оценкой снижения в 4,75 млн б/с. Немного скорректировав оценку предложения в 2025 году с 106,35 до 106,07 млн б/с, в 2026 году теперь прогнозируется снижение предложения до 98,99 млн б/с. Впрочем, в 2027 году аналитики ждут восстановления предложения до 109,32 млн б/с (на 10,33 млн б/с).

С учетом оценок относительно открытия Ормузского пролива теперь EIA ожидает, что коммерческие запасы нефти стран ОЭСР к декабрю 2026 года упадут ниже 2,3 млрд баррелей, что будет самым низким уровнем с 2003 года и значительно ниже среднего значения предыдущего пятилетнего периода в 2,8 млрд барр.

По оценке ведомства в мае Кувейт снизил добычу с 2,56 млн б/с в феврале на 1,98 млн б/с, ОАЭ - с 3,6 на 1,35 млн б/с, Иран - с 3,39 млн б/с на 780 тыс. б/с, Ирак - с 4,4 на 3,19 млн б/с, Катар - с 557 на 500 тыс. б/с, Бахрейн - с 193 на 160 тыс. б/с, Саудовская Аравия сократила добычу с 10,5 млн б/с в феврале на 3,3 млн б/с в мае.

EIA предполагает, что теперь судоходство через Ормузский пролив будет закрыто в начале лета, а в третьем квартале начнется постепенное восстановление, и тогда добыча нефти может вернуться на прежние уровни в начале 2027 года, хотя некоторые страны не смогут восстановиться в течение всего 2027 года.

В третьем квартале, прогнозирует ведомство, мир будет недополучать из Персидского залива 10,1 млн б/с, в четвертом квартале - 5,7 млн б/с.