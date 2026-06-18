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Saudi Aramco рассматривает возможность расширить глобальную сеть нефтехранилищ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) рассматривает возможность расширения глобальной сети нефтехранилищ, поскольку конфликт на Ближнем Востоке показал важность стратегических резервов для обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов, пишет The Wall Street Journal.

"У Aramco есть хранилища по всему миру, особенно в Азии, - заявил председатель совета директоров компании Ясир аль-Румайян на саммите Future Investment Initiative Priority в Риме в четверг. - Мы серьезно рассматриваем глобальное увеличение мощностей для хранения нефти".

Он подчеркнул ценность стратегических нефтяных запасов, созданных крупнейшими экономиками мира, такими как Китай и США.

"Если бы не это долгосрочное стратегическое мышление, мир оказался бы в крайне тяжелой ситуации, даже хуже той, в которой мы находились", - заявил Аль-Румайян, который также возглавляет суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF).

17 июня стало известно, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен положить конец военному конфликту на Ближнем Востоке и открыть Ормузский пролив для беспрепятственного движения танкеров.

После практически полной остановки прохода судов через Ормузский пролив из-за конфликта Aramco в своей операционной деятельности опиралась на собственный нефтепровод "Восток-Запад", позволяющий перенаправлять часть поставок в порт Янбу на Красном море, а также сеть нефтехранилищ, чтобы продолжить экспорт нефти.

Хроника 28 февраля – 18 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
PIF Saudi Aramco Иран США Ясир аль-Румайян
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