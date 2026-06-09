Цены на нефть замедлили снижение на заявлениях Трампа

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть замедлилось после заявлений президента США Дональда Трампа, пообещавшего принять меры в ответ на инцидент с американским вертолетом, сбитым силами Ирана.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:49 по московскому времени дешевеют на 2,47% (2,62%), до $91,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $3,07 (3,36%), до $88,23 за баррель.

Ранее, на надеждах на деэскалацию конфликта, цена Brent падала до $89,57 за баррель, WTI - до $85,95 за баррель.

Трамп написал в соцсети Truth Social, что иранцы сбили один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом. Он отметил, что Вашингтон обязан ответить на этот инцидент, несмотря на то, что оба пилота не пострадали.