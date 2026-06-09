Трамп сообщил, что Иран сбил над Ормузским проливом вертолет США Apache

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что иранцы сбили один из американских вертолетов Apache над Ормузским проливом.

"Меня только что проинформировала наша великолепная армия, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, когда он осуществлял патрулирование над Ормузским проливом", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что Вашингтон обязан ответить на этот инцидент, несмотря на то, что оба пилота не пострадали.

"США должны обязательно ответить на эту атаку", - подчеркнул глава Белого дома.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что два члена экипажа американского армейского AH-64 Apache были спасены после того, как их вертолет потерпел крушение у побережья Омана во время патрулирования региональных вод.

"Летчики благополучно спасены примерно спустя два часа и находятся в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

Спасательную операцию проводили корабли ВМС США и 82-я воздушно-десантная дивизия при поддержке ВВС и авиации ВМС США, отметили в командовании.