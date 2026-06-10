"Газпром" в 2025 году продал 111 тыс. казначейских акций, полученных по суду от ликвидированных юрлиц

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2025 году продал на рынке 111 тыс. 9 штук казначейских акций, полученных по суду от ликвидированных юридических лиц, сообщается в годовом отчете ПАО.

"Акции ПАО "Газпром", право собственности на которые перешло к компании в 2024-2025 годах в соответствии с решениями Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в количестве 111 009 шт. (ранее учитывались в реестре на счетах акционеров - ликвидированных юридических лиц) были реализованы в отчетном году по рыночной стоимости через организатора торговли ценными бумагами", - раскрыла компания.

В отчете отмечается, что "по состоянию на 31 декабря 2025 г. на балансе ПАО "Газпром" отсутствовали собственные акции". Позже, в мае 2026 года, компания получила на свой баланс по аналогичному решению суда еще 342 тыс. своих акций со счетов ликвидированных юрлиц - держателей акций концерна. По закону казначейские акции должны быть реализованы в течение года.

"Акции публичного общества направлены на привлечение ликвидности, и утрата ими этой функции за счет длительного выбытия из оборота приводит к нарушению законных интересов акционерного общества. Сохранение ситуации, при которой акции продолжают считаться размещенными среди утративших правоспособность участников гражданского оборота, недопустимо, поскольку входит в противоречие с существом юридической конструкции акционерного общества как организационно-правовой формы предпринимательства", - отмечалось в одном из решений суда по поводу таких акций.

С момента исключения указанных юридических лиц из ЕГРЮЛ ни учредители, ни участники, ни кредиторы не предъявили к держателю реестра акционеров истца требований, за надлежащим оформлением своих прав не обращались, судьбой акций, а равно правами, ими обеспечиваемыми, не интересовались, никаких претензий к истцу и другим акционерам не предъявляли, сказано в решении.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).