Поиск

Акционеры "АЛРОСА" одобрили отказ от выплаты дивидендов за 2025 год

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "АЛРОСА" на годовом собрании одобрили рекомендацию наблюдательного совета об отказе от выплаты дивидендов за 2025 год, говорится в сообщении компании.

Рекомендацию поддержало 98,3% голосов участников собрания.

Как сообщалось, по итогам 2025 г. чистая прибыль "АЛРОСА" выросла на 87%, до 36,2 млрд рублей (для целей расчета был использован скорректированный показатель 29,95 млрд рублей), при этом свободный денежный поток был отрицательным - минус 13,62 млрд руб.

"АЛРОСА" не выплачивала финальные дивиденды за 2024 год и промежуточные за 2025 год. На промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года компания направила 50% чистой прибыли по МСФО, общая сумма выплат составила 18,34 млрд рублей.

У РФ в лице Росимущества 33,02% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам (районам). Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, - около 34%, в том числе физлицам принадлежит 7,58%, иностранным юрлицам - 16,6%. Подконтрольная "АЛРОСА" организация контролирует 2,06% акций.

АЛРОСА Якутия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников

 Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников

Банки будут отказывать клиентам в переводе средств, заметив вредоносное ПО на их устройствах

Коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть и укрепление рубля

 Коррекцию рынка акций РФ вверх сдержали упавшая нефть и укрепление рубля

"Физики" в мае оставались основными нетто-покупателями российских акций

Заявка одного претендента-физлица на участие в аукционе по ЮГК отклонена

Михаил Мамута повышен до зампреда ЦБ

 Михаил Мамута повышен до зампреда ЦБ

Спикеры форума НАУФОР призвали философски отнестись к падению фондового рынка РФ

Росимущество продает бывшие российские активы холдинга Global Spirits за 7,8 млрд рублей

Индонезия переводит экспорт стратегически важных сырьевых товаров под контроль государства

РЖД в январе-мае продолжают фиксировать рост контейнерных перевозок в Восточной Сибири

 РЖД в январе-мае продолжают фиксировать рост контейнерных перевозок в Восточной Сибири
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2575 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9841 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов