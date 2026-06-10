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Ближневосточные суверенные фонды намерены купить акции SpaceX на миллиарды долларов в ходе IPO

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Суверенные фонды стран Персидского залива подали заявки на покупку акций аэрокосмической компании Илона Маска SpaceX в рамках IPO на несколько миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, саудовский Public Investment Fund (PIF) и кувейтский Kuwait Investment Authority разместили заявки на приобретение бумаг на сумму от $1 млрд до $5 млрд. Qatar Investment Authority также, вероятно, разместит крупную заявку на акции SpaceX в рамках IPO.

Ближневосточные суверенные фонды уже являются значимыми инвесторами SpaceX, отмечают источники. Покупка бумаг компании в ходе IPO должна помочь им избежать размывания их долей.

SpaceX планирует разместить акции в ходе IPO на следующей неделе по цене $135 за бумагу. Она предложит инвесторам 555 555 555 акций, и при их продаже по заявленной цене объем IPO составит $75 млрд, а оценка компании в целом - около $1,75 трлн.

Акции компании начнут торговаться на бирже Nasdaq 12 июня под тикером SPCX.

Объем IPO SpaceX превысит предыдущий рекорд в $29 млрд, поставленный Saudi Aramco в 2019 году.

SpaceX
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