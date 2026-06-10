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Trump Media отказалась от выделения соцсети Truth Social в самостоятельную компанию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) отказалась от планов выделения ряда медиа-активов, в том числе, соцсети Truth Social, в самостоятельную компанию после закрытия сделки по слиянию с TAE Technologies.

TMTG объявила о слиянии путем обмена акциями на сумму более $6 млрд с TAE, работающей в сфере термоядерного синтеза, в декабре 2025 года.

В пресс-релизе TMTG, опубликованном в среду, говорится, что компания сфокусирована на как можно более быстром завершении слияния с TAE. Стороны рассчитывают закрыть сделку в четвертом квартале текущего года или раньше.

В феврале TMTG сообщала, что рассматривает возможность выделения ряда медиа-активов, включая Truth Social, после завершения слияния с TAE. Предполагалось, что эти активы будут объединены со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) Texas Ventures III, имеющей листинг на Nasdaq.

В среду TMTG заявила, что приняла решение пока не выделять медиа-активы.

"После закрытия сделки по слиянию с TAE совет директоров объединенной компании рассмотрит различные стратегические варианты в отношении бизнес-подразделений, включая медиа-активы TMTG", - говорится в пресс-релизе.

TMTG, созданная президентом США Дональдом Трампом в 2024 году, также является холдинговой компанией для стриминговой платформы Truth+ и финансовой Truth.Fi.

Акции TMTG прибавляют в цене 0,1% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 38%.

США Trump Media Truth Social Дональд Трамп
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