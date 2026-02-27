Поиск

Trump Media может выделить соцсеть Truth Social в самостоятельную компанию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) может выделить ряд активов, включая соцсеть Truth Social, в самостоятельную компанию после закрытия объявленной в конце 2025 года сделки по слиянию с TAE Technologies.

Как говорится в пресс-релизе TMTG, такая возможность обсуждается с TAE. Структура потенциальной сделки предполагает выделение Truth Social в компанию, акции которой будут распределены среди акционеров TMTG, входивших в реестр до завершения слияния с TAE. В дальнейшем выделяемые активы планируется объединить с публичной специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) Texas Ventures III, имеющей листинг на Nasdaq.

В декабре прошлого года TMTG объявила о слиянии путем обмена акциями на сумму более $6 млрд с TAE, работающей в сфере термоядерного синтеза. Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний. Ожидается, что она будет закрыта примерно в середине 2026 года после получения разрешений со стороны регулирующих органов. Предполагалось, что после завершения сделки акционеры TMTG и TAE будут владеть примерно по 50% объединенной компании.

В сообщении, опубликованном в пятницу, TMTG отмечает, что ее другие активы, а также бизнес TAE останутся в публичной компании (TMTG) после выделения Truth Social.

Финальных решений пока не принято, обсуждение этого вопроса продолжается, говорится в сообщении.

TMTG также является холдинговой компанией для стриминговой платформы Truth+ и финансовой Truth.Fi.

Акции TMTG прибавляют в цене 0,6% на торгах в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 54%.

TMTG Trump Media Truth Social
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Части персонала посольства США в Израиле рекомендовано покинуть страну

Китай рекомендовал своим гражданам покинуть Иран и не посещать его

 Китай рекомендовал своим гражданам покинуть Иран и не посещать его

В Кабуле заявили о нанесении ударов по важным военным объектам в Пакистане

 В Кабуле заявили о нанесении ударов по важным военным объектам в Пакистане

Что случилось этой ночью: пятница, 27 февраля

США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток

 США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток

Не менее шести человек погибли при взрыве газа в кафе в казахстанском Щучинске

Глава CENTCOM представил Трампу варианты военных действий против Ирана

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

 МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

 Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8529 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });