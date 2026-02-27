Trump Media может выделить соцсеть Truth Social в самостоятельную компанию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Trump Media & Technology Group Corp. (TMTG) может выделить ряд активов, включая соцсеть Truth Social, в самостоятельную компанию после закрытия объявленной в конце 2025 года сделки по слиянию с TAE Technologies.

Как говорится в пресс-релизе TMTG, такая возможность обсуждается с TAE. Структура потенциальной сделки предполагает выделение Truth Social в компанию, акции которой будут распределены среди акционеров TMTG, входивших в реестр до завершения слияния с TAE. В дальнейшем выделяемые активы планируется объединить с публичной специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC) Texas Ventures III, имеющей листинг на Nasdaq.

В декабре прошлого года TMTG объявила о слиянии путем обмена акциями на сумму более $6 млрд с TAE, работающей в сфере термоядерного синтеза. Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний. Ожидается, что она будет закрыта примерно в середине 2026 года после получения разрешений со стороны регулирующих органов. Предполагалось, что после завершения сделки акционеры TMTG и TAE будут владеть примерно по 50% объединенной компании.

В сообщении, опубликованном в пятницу, TMTG отмечает, что ее другие активы, а также бизнес TAE останутся в публичной компании (TMTG) после выделения Truth Social.

Финальных решений пока не принято, обсуждение этого вопроса продолжается, говорится в сообщении.

TMTG также является холдинговой компанией для стриминговой платформы Truth+ и финансовой Truth.Fi.

Акции TMTG прибавляют в цене 0,6% на торгах в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 54%.