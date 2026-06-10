Шохин предложил увеличить размер федерального инвестиционного налогового вычета

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Размер федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), позволяющего компаниям вернуть часть выплат по налогу на прибыль в счет сделанных инвестиций, целесообразно увеличить до 8% с нынешних предельных 3% от размера вложений, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

По мнению главы бизнес-объединения, поправки относительно лимита по ФИНВ можно было бы принять уже в рамках осеннего планирования бюджета.

"Считаем важным ускорить выполнение вашего поручения по донастройке федерального инвестиционного налогового вычета. У нас есть довольно широкий набор предложений. Они в большинстве своем совпадают с предложениями министерства экономического развития. Но мы понимаем, что в текущих условиях их реализовать достаточно сложно. Поэтому, наверное, можно ограничиться в ближайшем цикле бюджетно-налоговом увеличением инвестиционного вычета с 3 до 8%", - сказал Шохин.