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Новак предложил компромисс по ФИНВ с увеличением вычета до 5-6% от вложений

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство России согласно пересмотреть размер федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) в сторону увеличения с нынешних 3% от сделанных вложений, но не так радикально, как предлагает бизнес - до 8-12%, а хотя бы до 5-6%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на совещании президента Владимира Путина с кабмином.

"Если посмотреть по динамике первого квартала, мы можем использовать этот инструмент, на мой взгляд, тоже не в полном объеме. Мне казалось бы, что можно было бы подкрутить этот инструмент, не 3% условно сделать, но и не 8%, и не 12%, как предлагают Минэкономразвитя и Александр Николаевич (Шохин, глава РСПП - ИФ). Ну, хотя бы повысить с 3% до 5%, до 6%. Мне кажется, можно было бы мониторить ситуацию. В случае, если Минфин боится того, что мы выйдем за пределы 150 млрд руб. лимита, мне кажется, что мы всегда могли бы на это отреагировать и откорректировать эту ситуацию. Но сейчас можно было бы бизнесу дать некий сигнал, что мы этот инструмент подкорректируем", - сказал он.

Бюджет предусматривает ежегодного выделение на ФИНВ до 150 млрд рублей. Как отметил Новак, в 2025 году из этого объема было выбрано только 26 млрд рублей, по итогам I квартала 2026 года сумма заявок от бизнеса на вычет составила 5,2 млрд рублей, что вдвое больше прошлогоднего квартального показателя (2,5 млрд рублей).

Участвовавший в совещании министр финансов РФ Антон Силуанов согласился с увеличением выборки по механизму ФИНВ и с тем, что в 2026 году стоит ждать удвоения получаемых бизнесом средств.

Относительно пересмотра размера ФИНВ он высказал мнение, что на текущем этапе можно было бы ограничиться повышением вычета в рамках преференциального режима в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), при этом размер выплат в таком формате мог бы быть увеличен даже более, чем до 12% от сделанных инвестиций. После Дальнего Востока, по мнению Силуанова, можно было бы подумать о распространении увеличенного ФИНВ на другие преференциальные зоны.

"У нас предложение, мы докладывали на одном из совещаний, мы предлагаем по Дальнему Востоку, в рамках вашего поручения по единому преференциальному режиму, сделать гораздо больше, чем 8-12% (...) Поэтому такие предложения есть, и мы сформулировали, отрабатываем сейчас с Юрием Петровичем Трутневым (полномочный представитель президента в ДФО - ИФ), значит, и готовы будем, если будет поддержка у нас в правительстве, вам доложить, может быть, как первый этап, посмотрим тоже, как пойдет. Потому что, на наш взгляд, можно это начать с Дальнего Востока, такие преференциальные режимы применять. Поэтому, на наш взгляд, были бы это вполне хорошие шаги навстречу бизнесу", - заявил Силуанов, обращаясь к президенту.

Он отметил, что в случае повышения вычета в отдельном регионе, он не должен распространяться на предприятия, входящие в группу компаний (с этого года группы могут между юрлицами внутри себя перераспределять право на получение ФИНВ).

Александр Новак РСПП Антон Силуанов Александр Шохин
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