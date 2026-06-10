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Глава РСПП сообщил, что бизнес позитивно бы воспринял курс на уровне 80-85 руб./$

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Инвестиционная активность бизнеса могла бы перейти к росту при условии ослабления рубля до 80-85 руб./$ и ключевой ставке на конец 2026 года на уровне ниже 10%. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на совещании с участием президента РФ Владимира Путина, посвященном инвестиционному развитию в РФ.

"Исходя из оценок компаний, слишком крепкий рубль стал даже более значимым барьером для экономического роста, чем высокая ключевая ставка, оказывая негативное воздействие не только на экспортеров, что очевидно, но и на реализующие импортозамещающие проекты компании, которым становится гораздо сложнее конкурировать с экспортом. Ну и, естественно, бюджет, который не так сильно выигрывает, как мог бы, от положительной конъюнктуры на ряде внешних рынков. Оценки показывают, что курс 80-85 (рублей за доллар США), (...) был бы безусловно позитивно воспринят бизнесом", - сказал Шохин.

"Что касается ключевой ставки, то мы очень надеемся, что к концу года удастся выйти на однозначную величину этого показателя, то есть ниже 10%", - добавил он.

Александр Шохин РСПП
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