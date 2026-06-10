Рынок акций РФ завершил день выше 2520 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций вечером в среду отыграл дневные потери после заявления президента РФ Владимира Путина о целесообразности снижения ставки ЦБ РФ в условиях замедления инфляции, фактором поддержки также стала подросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $92,6 за баррель) на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке из-за взаимных ударов США и Ирана. Индекс МосБиржи отскочил выше 2520 пунктов после отката днем в район 2480 пунктов (минимум с конца октября 2025 года).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2520,88 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1106,2 пункта (-0,2%). Лучше рынка выглядели акции АФК "Система" (+4,3%), "Яндекса" (+0,8%), лидерами отката выступили бумаги "Полюса" (-3,2%), "Русала" (-3,1%), "Норникеля" (-2%) на фоне снижения цен на металлы.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июня, составил 71,7892 руб. (+5,74 копейки).

Путин заявил в среду на совещании с правительством, что предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией уже дают результат, правомерно ожидать снижения ключевой ставки.

"Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, 5 с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - подчеркнул глава государства.

Путин также обратил внимание на слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что для того, чтобы снижать процентную ставку, надо иметь низкий уровень дефицита бюджета, над чем и работает Минфин.

Подешевели также акции "АЛРОСА" (-1,6%), "НЛМК" (-1,6%), "Роснефти" (-1,6%), ВТБ (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Северстали" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), "Хэдхантера" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Ozon (-0,8%, до 3790,5 рубля) допускает возможность превысить планируемый объем дивидендных выплат в 2026 году, если у группы появится такая возможность, сообщила CFO компании Екатерина Яновская в интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ-2026.

Сейчас "Озон" сохраняет план на 2026 год по выплате дивидендов на уровне не менее 30 млрд рублей. Этот объем сопоставим с выплатами, утвержденными в декабре - первые в истории компании спецдивиденды составили 143,55 рубля на акцию, совокупно 30 млрд рублей. В мае акционеры МКПАО "Озон" утвердили дивиденды в 70 рублей на акцию, совокупно 15 млрд рублей - это дивиденды по итогам 2025 года.

Очередной, уже третий по счету аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающего ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-0,8%) и других активов, входящих в группу ЮГК, признан несостоявшимся из-за отсутствия участников. Соответствующее уведомление опубликовано в системе ГИС "Торги".

Во вторник вечером стало известно, что заявка одного потенциального претендента на участие в аукционе была отклонена. Физическое лицо (Михаил Пимулин) не представило подтверждение внесения задатка, следовало из извещения в ГИС "Торги".

Активы группы ЮГК выставляются на продажу с начала мая. Сначала не состоялся аукцион со стартовой ценой в 162 млрд руб., затем и торги на понижение, которые предполагали возможность снижения цены до 50% от начальной - на них заявился только один участник, внесший задаток, при необходимом минимуме в два.

Сбор заявок в рамках нового аукциона проходил до 9 июня, торги должны были пройти 10 июня. Стартовая цена была та же, что и на первом аукционе - 162,02 млрд руб. (основная часть этой оценки приходится на 67,2% ПАО "Южуралзолото ГК" - 140,4 млрд рублей).

Подорожали в среду акции "Интер РАО" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "ММК" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,1%).

Экономическая активность в РФ в апреле-мае 2026 года улучшилась по сравнению с I кварталом, темпы роста ВВП во II квартале будут положительными, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном вечером во вторник департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Вместе с тем в бюллетене указывается, что устойчивое возвращение инфляции к цели с учетом смещения баланса рисков в сторону проинфляционных предполагает поддержание жестких денежно-кредитных условий. Дополнительными источниками проинфляционного давления аналитики Банка России считают затягивание конфликта на Ближнем Востоке и уточнение параметров бюджетной политики РФ на 2026-2029 годы.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций остается слабым. В ЕС обсуждается 21-й пакет антироссийских санкций, и геополитическая повестка в целом остается напряженной. Цены на нефть Brent находятся в диапазоне $90-95 за баррель.

Интерес инвесторов к акциям находится на низком уровне, на неделе отмечался ряд маржин-коллов и продажи крупными участниками рынка. Экономика РФ сократилась в первом квартале на 0,2%, прогноз роста на 2026 год составляет 0,4-0,5%. При этом регулятор занимает осторожную позицию по дальнейшему снижению ставки. Вечером в среду рынок будет оценивать очередные данные Росстата по недельной и месячной инфляции, напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс Мосбиржи в среду продолжил с переменным успехом балансировать вокруг отметки 2500 пунктов. Рубль немного слабел, цены на нефть развернулись вверх в ответ на новые военные инциденты на Ближнем Востоке и угрожающую риторику американского президента. В разрезе украинской проблематики позитивных новостей не появилось. Банк России опубликовал результаты макроэкономического опроса: ожидания аналитиков по средней ключевой ставке на текущий год сохранились на уровне 14,1%, а вот средний курс рубля теперь ожидается более крепким - 78,1 руб./$1.

На мировых рынках снова преимущественно минорные настроения - сантимент ухудшается геополитикой. В четверг состоится заседание ЕЦБ, который может повысить ставку на 25 б.п. из-за усиления инфляции в еврозоне вследствие ближневосточного конфликта. В США станет известен индекс цен производителей (PPI), ОПЕК выпустит ежемесячный отчет. На российском рынке "ЦИАН" проведет ГОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за I квапртал; "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за май.

Инвесторы будут отыгрывать публикации Росстата по инфляции за май и первую неделю июня. Ожидания по индексу Мосбиржи на 11 июня - колебания в коридоре 2460-2560 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, надежды на смягчение монетарных условий увели индекс Мосбиржи от годового минимума - рынок отреагировал покупками на заявления президента РФ о наличии оснований для снижения ключевой ставки ЦБ.

Акции "Самолета" (+10,7%), "Сегежи Групп" (+2%) и ряда других эмитентов восстанавливались после просадки в предыдущие сессии. Кроме того, благоприятное влияние на застройщиков и компании с высоким уровнем долга оказывали надежды на более активное снижение ключевой ставки ЦБ.

Нефть Brent вновь превысила $93 за баррель на фоне нового всплеска напряженности на Ближнем Востоке. Отчет Минэнерго США в среду при этом показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,22 млн баррелей при незначительных изменениях запасов нефтепродуктов.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отвоевали внутридневные потери, с оптимизмом восприняв слова Путина по ставке. Судя по всему, теперь рынок надеется, что ЦБ РФ на заседании 19 июня может увеличить недавний шаг сокращения процентной ставки с 50 базисных пунктов. Кроме того, если прогнозы по замедлению инфляции в мае оправдаются, индекс Мосбиржи может попытаться нащупать "дно" у минимума 2025 года 2457 пунктов, считает Кожухова.

Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также отмечает, что рынок акций в конце дня развернулся вверх, индекс МосБиржи локально выбирался в "плюс", превышая 2535 пунктов на поступающих новостях с экономического совещания президента РФ с правительством. Тем не менее, рынок акций остается под давлением геополитических рисков, в том числе - подготовкой ЕС нового 21-го пакета антироссийских санкций.

Консенсус аналитиков ожидает, что ЦБ РФ на заседании 19 июня снизит ключевую ставку на предсказуемые 0,5 процентного пункта, до 14% годовых. Однако заявления Путина, похоже, рынок воспринял как определенный намек на то, что ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена более, чем на половину процентного пункта. Для фондового рынка такое решение могло бы стать драйвером весьма уверенного роста, который позволил бы развернуть среднесрочный падающий тренд в российских акциях, считает аналитик.

Цена нефти Brent растет после угроз Трампа нанести Ирану удары уже по гражданской, в том числе, энергетической инфраструктуре. До конца недели Brent будет двигаться в коридоре $90-96 за баррель. В четверг индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2500-2600 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,9%, австралийский ASX подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi упал на 4,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,3-1%) и США (индексы к 19:00 МСК снизились на 0,7-1,1% во главе с Dow).

Цены производителей в Японии в мае подскочили на 6,3% в годовом выражении, по данным Банка Японии. Это максимальные темпы повышения более чем за три года (с марта 2023 года).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в мае увеличились на 1,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило статуправление. Это совпадает с апрельским показателем, тогда как аналитики в среднем ожидали ускорения до 1,3%, по данным Trading Economics.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце выросли на 3,9% в годовом выражении - максимальный подъем с июля 2022 года. Это совпало с прогнозом экспертов.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае увеличились на 4,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда США. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,8% месяцем ранее и была максимальной с апреля 2023 года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, также ожидали усиления инфляции в мае до 4,2%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены растут на признаках обострения напряженности в отношениях между Ираном и США и данных о сокращении запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:01 по московскому времени в среду составила $93,62 за баррель (+2,4% и -3% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $90,58 за баррель (+2,7% и -3,4% накануне).

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что иранские власти затянули переговоры об урегулировании кризиса с США, и Тегерану придется столкнуться с последствиями таких действий. "У них ушло слишком много времени на обсуждение сделки, которая была бы прекрасной для них; теперь им придется заплатить цену!" - написал Трамп в соцсети Truth Social, добавив, что вооруженные силы Ирана в состоянии развала, а ВМС и ВВС полностью разгромлены.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив страну в уничтожении вертолета Apache. В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.

Также в среду стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,228 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 801 тыс. баррелей после снижения на 583 тыс. баррелей по итогам предыдущей недели.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились "префы" ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-8,8%), акции "ИК Русс-Инвест" (-5,3%), ПАО "Группа Аренадата" (-5,3%), "Селигдара" (-3,4%), "ТГК-2" (-3,2%), ПАО "Эйч Эф Джи" (-3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-2,7%), ПАО "Смарттехгрупп" (-2,5%), ПАО "ФСК-Россети" (-2,3%).

Выросли бумаги "Ижстали" (+11,6%), ГК "Самолет" (+10,7%), ПАО "Евротранс" (+8%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+7,5%), "Эталона" (+6,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+4,2%), ПАО "ИВА" (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 61,08 млрд рублей (из них 6,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,972 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 3,885 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").