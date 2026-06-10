Выдачи займов МФО в I кв. сократились на 7% кв/кв, до 481 млрд руб.

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) в первом квартале 2026 года сократились на 7% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 482 млрд руб., говорится в материале ЦБ "Тенденции на рынке МФО".

Сокращение выдач потребительских займов произошло на фоне ужесточения с начала года требований к расчету показателя долговой нагрузки граждан (ПДН) и адаптации микрофинансовых компаний (МФК) к требованию по идентификации граждан при выдаче онлайн-займов с применением Единой биометрической системы (ГИС ЕБС), которое вступило в силу с 1 марта, отмечает ЦБ.

Совокупный портфель МФО за первый квартал вырос на 4% и достиг 796 млрд рублей. При этом качество портфеля продолжило ухудшаться, доля просроченной свыше 90 дней задолженности (NPL 90+) в потребительском сегменте выросла на 1,3 процентных пункта (п.п) за квартал и составила 40,2%, в сегменте займов для бизнеса - рост на 0,9 п.п. кв/кв, до 8,3%.

В розничном портфеле основной объем проблемной задолженности сформирован займами, выданными в 2024-2025 годах, при этом качество новых выдач ухудшается. Если среди займов, выданных в 2023-2024 году, доля займов, перешедших рубеж свыше 90 дней просрочки до конца следующего квартала, удерживалась в диапазоне около 3-4% квартальных выдач, то по итогам 2025 года этот показатель вырос до 7%.

Основной прирост просроченной свыше 90 дней задолженности сформировали займы с полной стоимостью кредита (ПСК) 250%+ заемщиков, у которых за последние 12 месяцев произошел рост долга по обязательствам перед МФО. Использование заемщиками дорогостоящих займов не как краткосрочного источника финансирования неотложных покупок, а в качестве более длительного инструмента кредитования, а также переоформление займов в новые с формированием цепочек делает их обслуживание обременительным для заемщика, что приводит к накоплению просрочки в этом сегменте, отмечает ЦБ.

В бизнес-сегменте ухудшение качества портфеля продолжилось за счет коммерческих МФО, где NPL 90+ увеличился на 1,4 п.п. за квартал - до 13%, преимущественно за счет займов продавцам на маркетплейсах.

На фоне общего роста поступающих заявок на получение займов в потребительском (+4% кв/кв) и бизнес-сегментах (+2% кв/кв) МФО отреагировали на ухудшение качества портфеля займов ужесточением внутренней риск-политики - уровень одобрения заявок снизился на 5 п.п. в обоих сегментах.

Под влиянием изменения в порядке учета доходов и в ожидании предстоящих ограничений на количество одновременно действующих займов МФО внедряют или наращивают выдачи займов с лимитом кредитования. Количество компаний, работающих с таким видом займов, за квартал увеличилось почти втрое, объемы фактически выданных траншей в рамках открытых лимитов занимали почти половину общего объема выдач гражданам, а доля задолженности по договорам с лимитом достигла 20% в потребительском портфеле.

При этом переход от классических займов к выдаче кредитных линий не привел к росту фактических объемов выдач. Кроме того, трансформация кредитных продуктов МФО существенно не повлияла на их стоимость для потребителя: компании в основном открывали кредитные лимиты с ПСК вблизи предельного значения 292% годовых.