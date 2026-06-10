В Минэкономразвития объяснили замедление роста внутреннего туризма внешним фактором

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Внутренний турпоток растет высокими темпами, однако в 2025 году произошло замедление спроса на фоне закрытия Анапы и других внешних факторов, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"У нас общая цель - 140 млн внутренних турпоездок к 2030 году. Задача государства в этом случае - снимать барьеры. В прошлом году на замедлении темпов роста турпотока по России больше всего сказался внешний фактор. Риски падения спроса на определенных локациях, невозможность оперативно перестроиться, переориентировать этот поток туристов, которые не смогли отдохнуть в привычных местах, в другие регионы именно нашей страны, - это как раз и стало фактором замедления роста числа туристических поездок", - сказал он на сессии форума "Путешествуй!", посвященной турпотенциалу российских регионов.

Как отметил Вахруков, необходимо вырабатывать отраслевую гибкость и оперативно предлагать российским туристам альтернативные варианта отдыха внутри страны.

Кроме того, замминистра обратил внимание на недозагрузку некоторых городов.

"Если все вместе сложить и определить, ну, казалось бы, миллиона номеров спокойно хватает для принятия 140 млн туристов. Баланс сходится при 70% загрузки. При этом у нас есть явно недозагруженные города, явно недозагруженная устаревшая инфраструктура. Есть города, которые уже не справляются с турпотоком, несмотря на достаточное развитие инфраструктуры", - рассказал он.

По словам Вахрукова, еще одна причина сдержанного роста турпотока по России - большая доля серого гостиничного бизнеса, которая не позволяет посчитать всех туристов, которые пользуются услугами отелей.

"Объем серой зоны, как бы с ним ни боролись, а мы действительно большую работу проделали за последние два года, продолжает оставаться большим. Уже 30 с лишним тысяч гостиниц у нас в реестре, больше миллиона номеров, но сопоставили 2 ГИС и наш реестр, там 50 тыс. гостиниц. И где эти гостиницы, и где эти туристы, которые в них останавливаются. Регионы научились считать туристов через биг дату, мобильных операторов и тоже понимают, что по России путешествуют больше туристов, чем мы видим", - заключил Вахруков.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что число отелей в реестре классифицированных средств размещения достигло 30 тыс., а число номеров в них превысило миллион.