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ЦБ допустил усиление ценового давления на продовольствие из-за роста издержек аграриев РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Рост цен производителей потребительских товаров в РФ замедлялся с апреля 2025 года и по итогам января-апреля 2026 года в годовом выражении составил 0,9% против 10,7% в январе-апреле 2025 года. Однако рост затрат аграриев может в будущем усилить ценовое давление, сообщается в докладе ЦБ РФ "Региональная экономика" за июнь.

Согласно документу, увеличение в 2025 году урожая отдельных сельхозкультур, а также большие переходящие запасы способствовали замедлению роста и снижению цен на отдельные товары пищевой промышленности. В частности, уменьшились цены на растительные масла, сахар, продукцию мукомольной и крупяной промышленности.

Так, сельхозпроизводители Амурской области в связи с переизбытком предложения вынуждены были снизить цены на сою. В целом цены сельхозпроизводителей в январе-апреле снизились по всем основным категориям.

"В то же время издержки аграриев на семена, удобрения, сельхозтехнику и заработные платы росли, что может усилить ценовое давление в будущем. Дополнительное проинфляционное влияние потенциально может оказать рост мировых цен по основным категориям продовольствия", - говорится в докладе.

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