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Россия в I квартале нарастила поставки энергоресурсов в АСЕАН на 40%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Одним из драйверов роста торгового сотрудничества между Россией и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) остается энергетический сектор, заявил министр экономического развития Максим Решетников на форуме "Россия - АСЕАН".

"Россия подтверждает статус надежного поставщика: в первом квартале, на фоне кризиса в Ормузском проливе, поставки минерального топлива и нефти в регион выросли на 40%", - сказал он.

По словам министра, следующим этапом станет "заключение долгосрочных контрактов и развитие инфраструктуры хранения".

В АСЕАН входят 11 стран: Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Бруней, Восточный Тимор, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Филиппины.

АСЕАН Максим Решетников Минэкономразвития
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