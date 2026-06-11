Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг вновь снижается на фоне неоднозначных данных Росстата по инфляции, ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и выросшей нефти (августовский фьючерс на нефть Brent превысил $94,7 за баррель) после новых взаимных ударов США и Ирана и закрытия Ормузского пролива. Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2519,62 пункта (-0,05%). Среди индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "Группы компаний ПИК" (-1,5%), "Полюса" (-1%), "Норникеля" (-0,8%), но подросли бумаги "Роснефти" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,4% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июня, составляет 71,7892 руб. (+5,74 копейки).

Подешевели также акции "ВК" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду на совещании с правительством, что предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией уже дают результат, правомерно ожидать снижения ключевой ставки.

"Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, 5 с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - подчеркнул глава государства.

Путин также обратил внимание на слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что для того, чтобы снижать процентную ставку, надо иметь низкий уровень дефицита бюджета, над чем и работает Минфин.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в России в мае 2026 года составила 0,17% после 0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе. За январь-май 2026 года цены в РФ выросли на 3,29%. Накопленная инфляция с начала года оказалась ниже аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-май цены выросли на 3,56%).

Рост потребительских цен в мае 2026 года оказался ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,22%, оказался ниже и недельной динамики, которая указывала на рост цен в мае на 0,24%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае 2026 года замедлилась до 5,31% (аналитики ожидали 5,36%) с 5,58% на конец апреля.

Инфляция в РФ со 2 по 8 июня составила 0,20% после роста цен на 0,15% с 26 мая по 1 июня, на 0,07% с 19 по 25 мая. Таким образом, инфляция за 8 дней июня (0,23%) уже превысила рост цен за весь июнь 2025 года (0,20%). Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы и существенным ростом цен на дизельное топливо и бензин.

Исходя из данных за 8 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 8 июня ускорилась до 5,51% с 5,31% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,50%, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Дезинфляционное влияние перекрытия Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке на российскую экономику почти исчерпано, проинфляционные риски со стороны этого фактора продолжают расти, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью газете "Ведомости".

"Дезинфляционное влияние по большей части уже в полной мере отразилось, тогда как потенциальное проинфляционное влияние продолжает накапливаться, по мере того как ситуация остается в нынешнем состоянии. Поэтому чем дольше будет сохраняться перекрытие Ормузского пролива, тем сильнее баланс факторов будет смещаться в сторону проинфляционного воздействия. И мы обязаны принимать это во внимание при оценке баланса рисков", - сообщил Заботкин изданию.

Тем временем, президент США Дональд Трамп вечером в среду призвал Иран подписать соглашение с Вашингтоном и сообщил, что планирует новые удары по иранской территории. "Мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня", - сказал он в среду журналистам. Он напомнил, что иранская сторона сбила американский вертолет Apache над Ормузским проливом. По мнению американского президента, это дает ему право на ответные действия.

Трамп также дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. "Мы будем бить по ним сильно, возобновим бомбардировки", - сказал он.

В четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что вооруженные силы США начали наносить удары по нескольким целям на территории Ирана в целях самообороны. "Эти удары являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана", подчеркнуло командование.

Позже CENTCOM сообщило, что новые удары по многочисленным иранским целям завершены по указанию верховного главнокомандующего. По данным портала Axios, ссылающегося на военные источники, все цели, которые были атакованы, находились на юге Ирана и включали системы противовоздушной обороны, радары и подразделения командования и управления беспилотными летательными аппаратами.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых фондовых площадках индексы пытаются удержать краткосрочные восходящие тренды, хотя сохранение напряженности на Ближнем Востоке подчеркивает риски возвращения к падению из-за перспективы ужесточения монетарных условий в крупнейших экономиках.

Российский рынок акций накануне с оптимизмом воспринял слова Путина о наличии результатов борьбы с инфляцией и оснований для снижения ключевой ставки ЦБ. Судя по всему, теперь рынок надеется, что ЦБ РФ на заседании 19 июня может увеличить недавний шаг сокращения процентной ставки с 50 базисных пунктов. Замедление годовой потребительской инфляции в России в мае оказалось сильнее ожиданий, поэтому индекс МосБиржи может нащупать "дно" у минимума 2025 года 2457 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Андрей Шаров, накануне индекс МосБиржи смог отскочить выше 2500 пунктов. Несмотря на формальное восстановление, устойчивого спроса на российские акции пока не наблюдается. Инвесторы сохраняют осторожность из-за роста геополитических рисков, неопределенности вокруг дивидендов отдельных эмитентов, бюджетных сигналов и предстоящего на следующей неделе заседания ЦБ.

Экономическая активность в РФ в апреле-мае 2026 года улучшилась по сравнению с I кварталом, темпы роста ВВП во II квартале будут положительными, говорится в бюллетене ЦБ "О чем говорят тренды". Вместе с тем указывается, что устойчивое возвращение инфляции к цели с учетом смещения баланса рисков в сторону проинфляционных предполагает поддержание жестких денежно-кредитных условий.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи остается в рамках локального нисходящего клина и протестировал зону поддержки 2480-2500 пунктов. Пока индекс удерживается выше этой области, сохраняются шансы на локальное восстановление в сторону 2535-2550 пунктов. Однако уход ниже 2480 пунктов ухудшит краткосрочную техническую картину и может усилить давление продаж на рынок, считает Шаров.

В США накануне индексы акций снизились на 1,6-2% во главе с Nasdaq из-за ускорения инфляции и геополитической напряженности.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае увеличились на 4,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда США. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,8% месяцем ранее и оказалась максимальной с апреля 2023 года.

Трейдеры опасаются, что ускорение инфляции не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) возобновить смягчение денежно-кредитной политики. Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 43%, двух - в 21%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, около 32%.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив страну в уничтожении вертолета Apache. В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.

Упали акции Super Micro Computer (-28%) после того, как производитель комплектующих для серверов и систем хранения данных анонсировал размещение акций на сумму до $7 млрд. Рыночная стоимость Cracker Barrel подскочила на 22,6% благодаря лучшей, чем ожидалось, квартальной отчетности. В частности, чистая прибыль компании в минувшем квартале составила 29 центов на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидали убытка в размере 48 центов на бумагу. Также компания улучшила годовой прогноз.

В Азии утром в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,1%, австралийский индекс ASX - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,7%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены выросли на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 мск в четверг составила $94,74 за баррель (+1,8% и +1,8% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $91,86 за баррель (+2% и +2,1% накануне).

Иранские военные на фоне новых ударов США объявили о перекрытии Ормузского пролива для всех судов, сообщает Press TV.

"Ормузский пролив полностью закрыт для всех типов судов, включая коммерческие", - передает телеканал со ссылкой на Центральный штаб иранских вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия".

Согласно заявлению штаба, пролив "объявляется закрытым для всех судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие суда по соображениям безопасности". Военные подчеркнули, что поводом послужили "враждебные действия США" и сообщения об американских ударах в провинции Хормозган на юге Ирана. "По любому судну, которое попытается пересечь пролив, будет открываться огонь", - подчеркнули в штабе.

В свою очередь, военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в отдельном заявлении также подчеркнули, что Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления.

"Мы предупреждаем, что ни одно судно не должно сниматься с якоря в Персидском заливе или в Оманском заливе. Приближение к Ормузскому проливу будет расцениваться как сотрудничество с врагом", - говорится в заявлении, которое также публикует Press TV.

По данным иранских СМИ, мощные взрывы были зафиксированы в шести районах страны.