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Грузооборот морских портов РФ за 5 месяцев вырос на 3,7%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Грузооборот морских торговых портов России в январе-мае 2026 года составил 369,63 млн тонн, или 103,7% от уровня 2025 года (увеличение на 3,7% - ИФ), сообщается в телеграм-канале "Морцентра".

Перевалка сухих грузов увеличилась на 6,1%, до 182,14 млн тонн. Перевалка наливных грузов увеличилась на 1,5%, до 187,49 млн тонн.

Перевалка выросла во всех бассейнах, кроме Балтийского (-4,7%): в Каспийском (+51,7%), Арктическом (+14,2%), Дальневосточном (+8,8%) и Азово-Черноморском (+3,1%).

Перевалка контейнеров сократилась на 0,8% и составила 2,289 млн TEU.

Россия морские порты грузооборот
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