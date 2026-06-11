Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,2% в начале основной сессии торгов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг умеренно подрос на фоне неоднозначных данных Росстата по инфляции, ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и плюсующей нефти (августовский фьючерс на нефть Brent торгуется выше $93 за баррель) после новых взаимных ударов США и Ирана и закрытия Ормузского пролива. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2525,22 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1108,11 пункта (+0,2%). Среди индексных акций лидерами роста выступили бумаги "ФосАгро" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 июня, составляет 71,7892 руб. (+5,74 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,1% "префы"), "ММК" (+0,6%), "ИКС 5" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (-1,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ВК" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду на совещании с правительством, что предпринимаемые правительством и Банком России меры по борьбе с инфляцией уже дают результат, правомерно ожидать снижения ключевой ставки.

"Ситуация, она в общем под контролем, это очевидная совершенно вещь. И принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она, 5 с небольшим процентов? Поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров", - подчеркнул глава государства.

Путин также обратил внимание на слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что для того, чтобы снижать процентную ставку, надо иметь низкий уровень дефицита бюджета, над чем и работает Минфин.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в России в мае 2026 года составила 0,17% после 0,14% в апреле, 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе. За январь-май 2026 года цены в РФ выросли на 3,29%. Накопленная инфляция с начала года оказалась ниже аналогичного показателя 2025 года (тогда за январь-май цены выросли на 3,56%).

Рост потребительских цен в мае 2026 года оказался ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,22%, оказался ниже и недельной динамики, которая указывала на рост цен в мае на 0,24%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае 2026 года замедлилась до 5,31% (аналитики ожидали 5,36%) с 5,58% на конец апреля.

Инфляция в РФ со 2 по 8 июня составила 0,20% после роста цен на 0,15% с 26 мая по 1 июня, на 0,07% с 19 по 25 мая. Таким образом, инфляция за 8 дней июня (0,23%) уже превысила рост цен за весь июнь 2025 года (0,20%). Ускорение недельной инфляции было вызвано значительным ростом цен на огурцы и существенным ростом цен на дизельное топливо и бензин.

Исходя из данных за 8 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 8 июня ускорилась до 5,51% с 5,31% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,50%, если ее определять из среднесуточных данных за весь июнь 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития).

Дезинфляционное влияние перекрытия Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке на российскую экономику почти исчерпано, проинфляционные риски со стороны этого фактора продолжают расти, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью газете "Ведомости".

"Дезинфляционное влияние по большей части уже в полной мере отразилось, тогда как потенциальное проинфляционное влияние продолжает накапливаться, по мере того как ситуация остается в нынешнем состоянии. Поэтому чем дольше будет сохраняться перекрытие Ормузского пролива, тем сильнее баланс факторов будет смещаться в сторону проинфляционного воздействия. И мы обязаны принимать это во внимание при оценке баланса рисков", - сообщил Заботкин изданию.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых фондовых площадках индексы пытаются удержать краткосрочные восходящие тренды, хотя сохранение напряженности на Ближнем Востоке подчеркивает риски возвращения к падению из-за перспективы ужесточения монетарных условий в крупнейших экономиках.

Российский рынок акций накануне с оптимизмом воспринял слова Путина о наличии результатов борьбы с инфляцией и оснований для снижения ключевой ставки ЦБ. Судя по всему, теперь рынок надеется, что ЦБ РФ на заседании 19 июня может увеличить недавний шаг сокращения процентной ставки с 50 базисных пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Андрей Шаров, накануне индекс МосБиржи смог отскочить выше 2500 пунктов. Несмотря на формальное восстановление, устойчивого спроса на российские акции пока не наблюдается. Инвесторы сохраняют осторожность из-за роста геополитических рисков, неопределенности вокруг дивидендов отдельных эмитентов, бюджетных сигналов и предстоящего на следующей неделе заседания ЦБ.

Экономическая активность в РФ в апреле-мае 2026 года улучшилась по сравнению с I кварталом, темпы роста ВВП во II квартале будут положительными, говорится в бюллетене ЦБ "О чем говорят тренды". Вместе с тем указывается, что устойчивое возвращение инфляции к цели с учетом смещения баланса рисков в сторону проинфляционных предполагает поддержание жестких денежно-кредитных условий.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи остается в рамках локального нисходящего клина и протестировал зону поддержки 2480-2500 пунктов. Пока индекс удерживается выше этой области, сохраняются шансы на локальное восстановление в сторону 2535-2550 пунктов. Однако уход ниже 2480 пунктов ухудшит краткосрочную техническую картину и может усилить давление продаж на рынок, считает Шаров.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что индекс МосБиржи в четверг попытается развить наметившийся накануне вечером отскок вверх.

Во многом росту с вечера среды способствовало заявление Путина, что замедление инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки. Консенсус-прогноз полагает, что в следующую пятницу ставка будет снижена на 0,5 п.п., но в последнее время сомнения относительно такого решения регулятора увеличились.

В целом в предыдущие два дня индекс МосБиржи обновлял годовые минимумы с пробоем психологически важной отметки 2500 пунктов, но затем следовал откуп просадок. Таким образом, сила поддержки 2500 пунктов увеличилась. Можно ждать формирования более сильного отскока от нее и снятия технической перепроданности в ближайшее время, но какого-то заметного роста рынка без устранения причин его слабости не будет, считает аналитик.

Нефть Brent продолжает торговаться в коридоре $92-97 за баррель, причем ближе к нижней границе. Это выглядит несколько странным, поскольку Ормузский пролив вновь перекрыт, а мировые запасы сырья продолжают сокращаться. Нефти неплохо бы было подрасти. Золото обновило годовой минимум, опустившись на азиатских торгах к $4050 за унцию. Падению цены способствует распродажа драгметалла из резервов некоторых центробанков для поддержания курсов национальных валют в условиях высокого давления на них со стороны цен на углеводороды. Ближе к отметке $4000 за унцию золото рекомендуется покупать долгосрочным инвесторам для защиты портфеля от неминуемой девальвации рубля. Ближе к концу месяца рубль может начать сдавать позиции в ожидании ухода со второй половины года Банка России с валютного рынка со своими интервенциями и роста чистых покупок юаней со стороны Минфина, считает Зацепин.

По оценке аналитика Freedom Global Владимира Чернова, индекс МосБиржи утром в четверг растет вслед за нефтью, закрепляясь выше рубежа 2500 пунктов, сдерживающими факторами выступают крепкий рубль, слабые металлы и нервный геополитический фон - после ночных ударов США по Ирану и заявлений Трампа о возможных новых ударах участники торгов снова закладывают в нефтяные цены премию за риск. Если в четверг появятся новые подтверждения очередных ударов США по Ирану, Brent может снова подняться к $95-97 за баррель. Если стороны вернутся к переговорам, часть геополитической премии из нефти быстро уйдет, считает аналитик.

"До конца дня ожидаю движение индекса МосБиржи в диапазоне 2500-2560 пунктов. По нефти Brent ориентир - $92-97 за баррель. Для рынка сейчас важно удержаться выше 2500 пунктов перед длинными выходными. Если нефть останется дорогой, индекс может закрыться в небольшом плюсе, но для сильного роста одного нефтяного фактора пока мало", - заключил Чернов.

Мировые рынки акций

В США накануне индексы акций снизились на 1,6-2% во главе с Nasdaq из-за ускорения инфляции и геополитической напряженности.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае увеличились на 4,2% в годовом выражении, сообщило министерство труда США. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,8% месяцем ранее и оказалась максимальной с апреля 2023 года.

Трейдеры опасаются, что ускорение инфляции не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) возобновить смягчение денежно-кредитной политики. Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 43%, двух - в 21%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, около 32%.

Эскалация конфликта Ирана и США произошла после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив страну в уничтожении вертолета Apache. В свою очередь в Корпусе стражей исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них в ответ на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX просел на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,9%).

Инфляционные ожидания в Австралии в июне снизились до минимальных с марта 5,5% с 5,6% месяцем ранее, сообщил в четверг Институт Мельбурна.

Безработица в Южной Корее в мае осталась на апрельском уровне 2,8%, свидетельствуют данные статуправления страны. Число рабочих мест в экономике уменьшилось на 40 тыс. - это первое сокращение показателя за 17 месяцев.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены подросли на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке; цена Brent на азиатской сессии поднималась выше $95,4 за баррель, но потом скорректировалась.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $93,15 за баррель (+0,1% и +1,8% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $90,21 за баррель (+0,2% и +2,1% накануне).

Американские военные в ночь на четверг нанесли удары по территории Ирана.

По данным портала Axios, ссылающегося на военные источники, все цели, которые были атакованы, находились на юге страны. В их число входили системы противовоздушной обороны, радары, а также подразделения командования и управления беспилотными летательными аппаратами.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что удары по иранским целям завершены по указанию верховного главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану еще более мощными ударами, если он не заключит сделку с Вашингтоном.

Тем временем Иран атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне, а также объявил о полном перекрытии Ормузского пролива для всех типов судов, сообщило Press TV.

Отчет министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,228 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 801 тыс. баррелей.